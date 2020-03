Natalie Pérez habló desde la clínica y anunció que recibió el alta

Natalie Pérez llevó tranquilidad a sus seguidores después de sufrir una hemorragia interna.

La actriz se había sometido a un tratamiento de congelamiento de óvulos. "Natalie se sometió a un tratamiento para congelar óvulos. Ese tratamiento puede presentar, en algunos casos, ciertas complicaciones durante la punción. A ella le provocó una hemorragia interna. Está bien, pero los profesionales están tratando de controlar la hemorragia. En las próximas horas, tienen que ver si el sangrado se reabsorbe", dijo Denise Kemelmajer, la mánager de la artista.

Lo cierto es que, tras este diagnóstico, Natalie llevó tranquilidad a sus seguidores. "Hola, gracias a todos los que me mandaron mensajes, a todos los que estuvieron re pendientes, muchas gracias. Ya me voy sintiendo mejor y espero que pronto me den el alta. Les mando un abrazo gigante", expresó.

Luego, más relajada y feliz, anunció que este miércoles le dan el alta.