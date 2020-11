Natalie Pérez, ¿tiene nuevo amor? Los gestos en redes sociales que la acercan a un joven galán

Natalie Pérez es una de las figuras convocadas para Masterchef Celebrity para reemplazar a El Polaco. Pero antes de debutar como cocinera amateur en el reality, algunos indicios en redes sociales la vinculan a un joven cantante.

Tal como destacó la página de Instagram Chusmeteando, la actriz mantiene un divertido intercambio con Fran Rizzaro, actor y cantante que protagonizó 100 días para enamorarse.

De acuerdo a lo que compartió esta cuenta, los likes y comentarios son frecuentes entre los colegas. Pero uno que llamó especial atención fue cuando Natalie compartió en su feed un extenso mensaje sobre su cumpleaños número 34 en el que el joven actor comentó: "´¿Cómo que 34?" y Pérez, sin pruritos, contestó: "¿Qué? Ya te arrepentiste?"

Luego de este "histeriqueo" en Instagram, Fran difundió en sus Stories el nuevo trabajo musical de Natalie Pérez, "Detox", y le dedicó un especial mensaje. "Diskito nuevo de la Nati. Vayan a escucharlo porque es hermoso. Y feliz cumple chiqui tkm", expresó el joven.

Días atrás, Natalie se refirió a su presente amoroso y confirmó que no estaba enamorada. "Me enamoro facilísimo! Y enamorada soy fatal: me desvivo, enseguida caigo en el deslumbramiento, en la admiración. Se me despierta una especie de adoración. Cuando amo, amo. Soy escorpión. Pasión. Pero hace mucho que no estoy enamorada y me gustaría saber cómo seré en ese estado la próxima vez", dijo en Gente.

¿Confirmará este romance Natalie Pérez?