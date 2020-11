Cantando 2020: Renunciaron Pablito Ruíz y Ariel Pucheta

Pablito Ruíz y Ariel Pucheta renunciaron al Cantando 2020. El primero ayer a la noche se enfrentó a Nacha Guevara, tras su asistencia en una fiesta clandestina y eso lo dejó muy angustiando. Mientras que el líder de Ráfaga deja el certamen por cuestiones familiares.

Pucheta llegó al Cantando 2020 junto con Ivana Rossi cuando Lucas Spadafora y Lola Latorre dieron positivo en COVID-19 . La pareja tuvo un desempeño excelente pese a que Karina, furiosa con la coach, decidió ponerles un 1 desatando la furia del líder de Ráfaga.

Al conocerse la decisión del hombre, todos asociaron su salida con ese enfrentamiento. En diálogo con el ciclo radial de Fernanda Iglesias, Pucheta explicó que si bien no le había gustado verse en esa situación de 'pelea mediática', rechazó la oferta por temas personales. "Es cierto que no me hace bien ese lugar pero quiero darle prioridad a otras cosas... mi mamá está internada con COVID-19 y quiero ocuparme de ella".

Pablito Ruíz renunció tras enfrentarse a Nacha

Pablito había regresado al ciclo de El Trece junto a Melina del Piano para reemplazar a Lola Latorre y Lucas Spadafora, luego de la suspensión de la hija de Yanina Latorre por concurrir a una fiesta clandestina en Mercedes.

Pese a que Pablito y Melina fueron salvados por el jurado en el "superduelo", el cantante se mostró enojado después de un tenso cruce con Nacha Guevara que le cuestionó su actitud.

“Pablo, no pensé que volvías. Tengo que decir algo. Estoy cansada de que este país trate igual al que hace las cosas correctamente que al que no hace las cosas correctamente. Esa es una de las desgracias de nuestra tierra, no sabemos distinguir eso. Así que con eso te he dicho todo”, comenzó diciendo Nacha y eso desencadenó el enojo de Ruíz.

“Igual, yo pido disculpas, hice todo lo q tenía que hacer, los test”, respondió Pablo. Pero la artista se quedó con la última palabra: “Sigo pensando lo mismo, que fue una irresponsabilidad, una inconsciencia y una falta de respeto a tus compañeros. No voy a hablar más del tema, perdón”.