Natalie Weber dejó en evidencia a Mauro Zárate por un accidente doméstico

Natalie Weber, Mauro Zárate y sus hijos transitan juntos la cuarentena en su casa, La convivencia constante implicó para la modelo dejar en evidencia s su marido, quien según ella tuvo un gracioso accidente casero con una cortina.

“Él está entrenando todos los días con el equipo, por Zoom. Los profes dividieron los entrenamientos y entrenan a diario, y además se entrena solo. Hace muchísima fuerza para no salirse de la dieta y no la rompió en toda la cuarentena. Lo lleva bien. Reemplaza al fútbol por la play. Está todo el día con la play. Es discusión de pareja, a ese nivel te digo”, comenzó diciendo Natalie en una charla a través de Instagram con Radio Mitre.

En ese momento, la modelo profundizó sobre el episodio ocurrido: “Te soy sincera. Ayer estaba limpiando en la cocina. Los nenes estaban corriendo, se empujaron, tiraron una cortina que te la voy a mostrar. Y viene mi hijo y me dice ´mamá se rompió la cortina' entonces vine a ver al comedor y la cortina estaba rota y al lado Mauro siguiendo con la play”, relató con humor. “El pibe ni se inmutó porque se rompió la cortina. Nunca se movió, nunca retó al nene. Es una adicción”, agregó Weber, sorprendida por la actitud de su pareja.

“Por un lado me enojo y por el otro me gustaría que me pasara algo con algún jueguito que me divierta. Pero sí. Está medio tonto por la play por así decirlo” , cerró Natalie sobre la adicción de Mauro con los jueguitos.