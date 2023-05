Naza Di Serio expuso los horribles mensajes que recibió de un hombre a través de Twitter: “Voy a buscarte"

Naza Di Serio es una excelente periodista y está presente en los medios constantemente desde su rol como comunicadora, nunca se le conoció un escándalo. Sin embargo, esta vez fue noticia por exponer a uno de sus seguidores que se le fue la mano con lo que le comentó a través de la red social Twitter, así como suelen hacerlo muchos famosos para que este tipo de personas no se salgan con la suya y, de alguna forma, la gente los juzgue por su mal actuar.

El hombre en cuestión es Leonardo González, un usuario en Twitter que no tiene ni foto de perfil, por lo que quizás se trata de un perfil falso. El internauta decidió hacerle una propuesta a Naza Di Serio, pero no sólo la invitó a salir, sino que también dijo que la iba a esperar a la salida de su trabajo para ir a comer juntos. "Voy a buscarte para tomar helado y comer pizza o hamburguesas. Después de 14.30hs vamos a tomar helado y comer pizza, invito yo. ¡Te espero después del programa de hoy!", le escribió a la periodista.

Los tuits del hombre que acosó a Naza Di Serio

Luego, el usuario siguió con sus tuits perturbadores y continuó generando miedo en Naza Di Serio, que después decidió exponerlo para que pare de escribirle esas cosas. "Me preparo antes de hoy de las 13 y te espero hasta que termine. ¿Querés caminar en mi hombro?", le preguntó el hombre a través de Twitter. Después, agregó: "Te queres dejar llevar por la pizza y la coca hoy. ¡Voy porque quiero salir con vos no más!".

Sin respuesta por parte de Naza Di Serio, que recientemente habló del Couching, el hombre siguió escribiendo en Twitter y agregó más miedo a la situación dando muchos detalles de la vida cotidiana de la periodista. "Debes estar durmiendo a esta hora, pero antes estabas despierta a las 6.30 porque vos trabajas mucho. El primero de mayo te quedó chiquito por eso vamos a joder por lo menos 3 horas y me vuelvo", escribió.

Naza Di Serio expuso a su acosador en Twitter

Al ver los perturbadores tuits que le escribió el usuario en Twitter, Naza Di Serio escribió en la red y lo expuso ante todos sus seguidores para que frene de escribir estas cosas. "Después preguntan por qué el gas pimienta. Lo hago público porque no es la primera vez que me pasa esto y me harté. Por supuesto, denuncia", escribió la periodista, invitando a la reflexión. Además, aclaró que le realizará una denuncia por ciberacoso al usuario.

