Daniel Agostini se posicionó nuevamente en medio de las polémicas tras el divorcio con su mujer Laura, la madre de sus otros dos hijos además del Chyno Agostini. El conflicto recrudeció en LAM y Nazarena Vélez recordó los feos momentos que pasó a su lado. Uno de los escándalos más grande fue cuando pelearon en el corte de Intrusos sin saber que los micrófonos continuaban prendidos.

Así fue la repudiable pelea de Nazarena Vélez con Daniel Agostini en Intrusos que pasó a la historia

Al igual que ocurrió con Nazarena, el artista se divorció de su nueva esposa y se encuentra en conflictos legales respecto a la propiedad en donde vivían y la tenencia de los hijos. Agostini, durante su relación con la panelista de LAM, la celó por todas las portadas de revista en donde acusaba a la morocha de exhibicionista.

Uno de los peores escándalos de su relación fue cuando, en el año 2006, asistieron a Intrusos, durante la conducción de Jorge Rial, para presentar un nuevo tema del cantante, pero todo terminó en una gran discusión durante el corte sin que supieran que todo estaba siendo filmado. Daniel presentaba un nuevo tema donde le reiteraba su amor a Vélez, pero la realidad estaba muy lejos de la melodía.

En un momento de la entrevista Rial dio la orden de ir al corte y el morocho aprovechó para decirle de todo a la bailarina. Las duras palabras y la agresión verbal resonaron en todo el estudio y quedó un clima muy tenso cuando volvieron al aire. "Agostini no sabía que estaba con el micrófono abierto y que en ‘Intrusos’ toda la vida se grabaron los cortes, entonces le tiraba y todo eso estaba saliendo", recordó Luis Ventura en A la Tarde un año atrás.

"La situación fue muy incómoda, porque nosotros veíamos lo que sucedía, que había una discusión entre ellos…pero Agostini no trataba de caretearla", cerró. "Los trapitos sucios se lavaron en Intrusos" se leía en la placa del programa tras el corte, donde Jorge actuó como mediador para evaluar lo que ocurría.

Anteriormente, Nazarena había contado, en el mismo programa y con la presencia de Daniel, que su hijo tenía asma nerviosa cada vez que presenciaba que el ambiente estaba tenso entre sus padres por las fuertes discusiones. "Le regalé la vida, te darás cuenta todo lo que apuesto a la relación. Pero ya no apuesto más, hasta acá llegue", fue lo primero que expresó el cantante tras el corte justificándose con que "Yo doy, pero no recibo... En gotitas recibo, ahora me toca a mí recibir los frutos de lo que coseché".

La misma Nazarena Vélez cuestionó su comentario preguntando "¿No estás recibiendo?", pero Daniel Agostini se veía molesto por varios motivos. Entre ellos, el hecho de que la panelista no quiso tatuarse en referencia a la relación como él lo había hecho con dos delfines.