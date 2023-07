Nazarena Vélez es una de las figuras de la televisión argentina que mantiene un bajo perfil acerca de su vida privada y no le gusta envolverse en rumores que pueden ser perjudiciales para una tercera persona. La angelita está protagonizando rumores de un romance con el actor Fabián Gianola.

Lo polémico de esta posible relación es que uno de sus exparejas, Daniel Agostini, hasta el día de hoy está firmemente convencido de que la panelista le había sido infiel con Gianola en una ocasión.

Alejandro Pucheta, el primer marido de Nazarena Vélez

Vélez tomó la decisión de casarse por primera vez a sus 17 años con Alejandro Pucheta, el padre de Barbie Vélez. Ambos tuvieron una linda relación, pero su tan corta edad los llevó a tener problemas en donde finalizaron su romance. Sin embargo, hasta el día de hoy mantienen una buena relación por el bien de su hija.

Barbie Vélez con su papá, Alejandro Pucheta

Barbie siempre comparte momentos junto a su papá y muestra cómo se divierte mientras Alejandro pasa tiempo con su nieto. Muchos de los eventos familiares, la angelita y Pucheta se muestran juntos sin problemas.

La relación de Nazarena Vélez con Daniel Agostini

Luego de haber estado casada con Alejandro Pucheta, Nazarena comenzó una relación amorosa con el músico que duró alrededor de más de 5 años. Ambos se mostraban muy enamorados y parecían que las cosas iban bien, pero durante los últimos meses de la relación la prensa se percató que atravesaban una crisis.

Durante su noviazgo, la angelita se convirtió en madre por segunda vez de Chyno Agostini, quien actualmente tiene 21 años y mantiene un bajo perfil en las redes sociales, luego de que sellara su amor junto al músico con una boda en Villa Carlos Paz. Pero con el paso de los años, la situación se tornó difícil y finalmente decidieron terminar.

En varias ocasiones, Vélez hizo referencia a que Daniel era una persona un tanto posesiva y no quería que Nazarena participara de muchos proyectos. Incluso, hasta el día de hoy piensa que la panelista le fue infiel. "A mí me odia y me va a odiar hasta el día de su muerte. Yo lo sé. Él está seguro de que yo lo cagué”, reveló en LAM hace unos días.

Su romance con Fabián Rodríguez

Muchos años después de finalizar su romance con el músico, Nazarena apostó a un romance con Fabián Rodríguez. Ambos se casaron en el año 2012 y como fruto de su relación nació Thiago, quien hoy tiene 12 años de edad. Sin embargo, durante los pocos años que duró el matrimonio ocurrieron situaciones que llevaron al límite la vida de Fabián.

En 2014 el empresario fue hallado muerto tras ahorcarse en la oficia de la empresa que había fundado junto a la angelita. La noticia fue desgarradora para Nazarena y su dolor estuvo acompañado por las declaraciones de su cuñada quien la señalaba como una de las culpables.

Rodríguez dejó escritos dos mails antes de decidir quitarse la vida en donde habría determinado las cuestiones que lo llevaron a ese final. Entre ellas se encontraban las crisis que atravesaba la pareja y una condena a un año de prisión por fraude.

Gonzalo Gamarra, la última pareja pública de Nazarena Vélez

Gonzalo fue la última pareja pública que la colega de Ángel de Brito presentó públicamente, Su relación empezó de manera polémica, ya que fue un año después de la muerte de Rodríguez, lo que provocó que la prensa la criticara al igual que los usuarios de internet.

Tras un confuso episodio durante unas vacaciones, en donde corrieron rumores de violencia a partir de mucha ingesta de alcohol, Nazarena Vélez decidió romper con Gamarra porque todavía estaba en etapa de duelo por lo que sucedió con su exmarido.