Hace varios días la polémica gira entorno a Moria Casán, ya que, su cuerpo fue motivo de críticas, debido a que La One subió un video en bikini cocinando y luego otro luciendo orgullosa su figura y la cicatriz de la cesárea, aunque esto fue aplaudido por muchos, Nazarena Vélez, muy memoriosa, recordó cuando Moria la criticó y ella opinó fuertemente.

Desde el programa LAM, Ángel de Brito expresó sobre este tema en el que está metida Moria Casán y lo absurdo de la situación, respecto al vídeo recientemente subido a la plataforma de Twitter, por el cumpleaños de su hija Sofía Gala.

‘’Qué bolonqui hay con la One, con el cuerpo, con todo eso. Igual, a ella no le importa nada, hace cien años que no le importa. Nunca le importó nada. Le importa la plata, nada más.’’, comentó Ángel.

Moria Casán en bikini cocinando

Inesperadamente Nazarena Veléz arremetió: ‘’Sí, siempre le importó. No sé si el cuerpo de ella, pero el cuerpo de los demás... Siempre hizo hincapié en los cuerpos.’’

Por otro lado, curioso, el conductor del ciclo consultó: ‘’A vos te daba, ¿no?’’, y Nazarena respondió contundente: ’’ Yo creo que por eso no contesta. Y está muy bien, porque de verdad, siempre fue un tema. Me imagino que habrá evolucionado. Pero siempre fue un tema para ella.’’

Aclarando la situación Ángel aseguró: ‘’Este video es de hoy’’, a lo que la angelita expresa ‘’¡Me encanta!’’.

Finalmente, Ángel de Brito afirmó: ‘’Ahora la vamos a ver en bolas todos los días. Este video es por el cumple de Sofía, que mostró la cicatriz de la cesárea’’.

