Nazarena Vélez está perdidamente enamorada de Salvador Rodríguez, su primer nieto, hijo de Barbie Vélez y su esposo, Lucas Rodríguez. Desde el nacimiento del pequeño, la productora se puso a dispisición de su hija para ayudarla en todo lo que esté a su alcance.

Pero en las últimas horas, Nazarena Vélez decidió hacerse un nuevo tatuaje que tomó por sorpresa y emocionó a Barbie. A partir de hoy, la actriz lleva en la piel el nombre de su nieto junto al de sus hijos, dentro de un diseño completamente significativo para ella.

El tatuaje original de Nazarena Vélez.

Hace varios años, la panelista de "LAM", plasmó en uno de sus antebrazos la siguiente frase: "La energía de mi vida Titi, Chyno, Barbie" junto a un pollito saliendo del cascarón, haciendo referencia a lo que significan sus hijos para ella.

Fue allí que Nazarena Vélez agregó el nombre de su nieto, debajo del de Barbie. En primera instancia, la actriz compartió una postal del estudio del tatuador y seguido a eso un pequeño video de cómo quedó el diseño con Salvador incluído en él.

Nazarena Vélez compartió el logro de Salvador

Lo hizo a través de una historia de instagram con una fotografía en la que se ve a su nietito durmiendo plácidamente sobre un nidito para bebés y escribió: "Lleva una hora treinta minutos durmiendo solito. Todo un logro". Recientemente, Barbie Vélez contó que estaba durmiendo muy poco y agradeció la ayuda que le da Nazarena Vélez y su suegra, la mamá de Lucas Rodríguez.

La modelo se muestra feliz en sus redes sociales con la llegada de su bebito, pero eso no le impidió admitir que hay momentos difíciles y que agradece mucho la mano que le dan su mamá y su suegra. "Monumento a las abuelas", dijo en un vivo de instagram. También contó que se divide el día en turnos con su marido porque les hace más sencillo poder descansar y cuidar del bebé: "Yo me encargo de la noche porque me cuesta menos, Lucas de la mañana y día por medio viene su mamá a suplantarnos", comentó.