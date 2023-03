Nazarena Vélez, abuela de Salvador, dedicó unas palabras en el Día de la Mujer a su hija Barbie Vélez, y para ello, eligió una foto de ella con su hijo. También, se sumaron a las tiernas palabras, una foto de su madre y de su hermana Jazmín, y escribió: "Las mujeres de mi vida... Mamurri, ojalá seas feliz. Ojalá seas tu prioridad. Que no te venzan los miedos, prejuicios o el que dirán... Deseo que tengas la autoestima bien alta para poder enfrentar al mundo desde un lugar de absoluta seguridad...".

Luego, agregó a corazón abierto: "También, deseo que estés rodeada de amor propio y ajeno. La empatía arranca por uno, mirate y hablate con amor, CUÍDATE y RESPETATE. Las amo y me amo MUJERES".

Barbie Vélez y su hijo Salvador

Nazarena Vélez junto a su madre

Nazarena Vélez junto a su hermana Jazmín

Nazarena Vélez y su intimidad con su pareja después de ser abuela

La angelita panelista en LAM, comentó como es su vida íntima junto a su novio el Bocha después de convertirse en abuela. “Un ratito. Pero mañanero no me gusta, fue a la tarde. A la noche no porque estoy cuidando a la criatura”, comentó con humor Naza.

Nazarena Vélez en LAM

Luego, Ángel de Brito acotó: “Después nos dice que le gusta más el plato de papas fritas que el sexo. Una semana sin dormir y en la siesta metió un ‘pum’”. ¡Una genia la abuela!.

J.M