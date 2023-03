La Enana Feudale y Nazarena Vélez protagonizaron una discusión que se volvió viral. La locutora estaba defendiendo su postura sobre un tema cuando la actriz decidió interrumpirla para pedirle que se tranquilice ya que la notaba muy vehemente.

"Tranquila amiga, hablá bien, estás muy vehemente", lanzó Nazarena. "No sé qué dice esta muyer, parece que está mal hoy", exclamó la Enana Feudale. "No, vos quedaste sensible con lo de la abuela, tranquila", insistió la productora.

Ese fue el inicio de la discusión, pero la mamá de Babie Vélez le explicó a su compañera: "Tenés respuestas que a veces son muy vehementes y un poco chotas. Tenes miradas y cosas cuando contestás que son chotas. A mí me parece que son chotas, así lo percibo yo".

Sin embargo, Feudale le retrucó: "Y esa manera que vos tenés de hablar ahora, ¿no te parece chota?". "Yo te estoy hablando re bien", aclaró Nazarena. "No Naza, no estás hablando bien, la vehemencia la estás poniendo vos, estás super alterada", insistió la locutora. "Qué me vas a alterar vos, Marcela, por favor te lo pido", respondió la artista con ironía.

La reacción de la Enana Feudale

La icónica locutora del programa de Marcelo Tinelli quedó completamente sorprendida ante la percepción de su compañera y no pudo evitar el malestar que le generó la incomodidad que vivió en el enfrentamiento con Nazarena.

"Me la hiciste pasar como el culo", le dijo Feudale a la angelita que tenía sentada a su lado. Aunque aclaró que nunca tuvo un problema con Nazarena y que por eso la sorprendió por completo lo sucedido.