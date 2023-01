Nelson Castro y Dominique Metzger serán los nuevos conductores de "Telenoche" tras la renuncia de Diego Leuco

El 10 de enero salió a la luz la increíble noticia de la renuncia de Diego Leuco a "Telenoche". En ese momento, Santiago Sposato reveló: "Los que reemplazaría a Leuco son: en enero Nelson Castro y en febrero Marcelo Bonelli. Por ahora esos son los nombres que están evaluando, podría haber cambios, pero por ahora son esos".

Y aunque en aquel momento se especulaba que luego de los dos reemplazos se definiría quién quedaría al frente de "Telenoche", el canal ya decidió que será Nelson Castro quien conducirá el histórico noticiero de Eltrece.

Nelson Castro.

Sin embargo, no es el único cambió que habrá en la pantalla chica en ese horario, ya que Luciana Geuna también tendrá su reemplazo. Dominique Metzger es la periodista que ocupará el lugar de conductora en "Telenoche".

La nueva compañera de Nelson Castro pasará del noticiero central a la emisión nocturna. La nueva dupla estará al aire a partir de febrero. Aunque cabe destacar que los periodistas también continuarán con sus trabajos en TN.

Dominique Metzger.

Diego Leuco rompió el silencio luego de su renuncia a "Telenoche"

En diálogo con Intrusos, Diego contó que no se fue en malos términos y que se dedicará a lo que siempre quiso. "Es un año lindo para un montón de proyectos", expresó.

"Yo siempre tuve en claro que a mí me gusta el entretenimiento. Tengo una productora y quiero meterle más tiempo a eso", comenzó explicando el ganador del Martín Fierro Digital. "Fue una decisión muy difícil, yo todavía estoy vinculado al canal y tengo una relación espectacular con Adrián Suar. Todo el mundo ya sabía que en algún momento me iba a ir a un lugar más parecido a este", explicó Diego Leuco sobre su relación con sus ex compañeros de Telenoche.