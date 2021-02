Nequi Galotti habló del allanamiento en su casa por pedido de Esmeralda Mitre

En el día de ayer, Nequi Galotti fue allanada en medio de la disputa por la herencia de Esmeralda Mitre. Esta interna llegó después de la muerte de Bartolomé Mitre.

Lejos de llamarse al silencio, la conductora habló de cómo vivió la situación y contó su verdad ante la fortuna del fundador de La Nación.

“A mí no me gusta hablar de estas cosas que son 100% privadas, pero como se hizo público lo voy a contar. En septiembre pasado, presenté junto a mi hijo (Santos, fruto de su relación con Mitre) el inventario de la sucesión de los bienes de Bartolomé porque en los medios empezó a decirse que en mi casa había bienes de muchísimo valor y eso me dio mucha inseguridad porque había cosas de valor, pero no lo que se decía por televisión”, comenzó relatando Galotti en Todas las tardes.

Además, segura de su versión, explicó: “Mandé todo detallado, eran más de 400 ítems. Fue un trabajo que me llevó más de una semana y lo hice con mucho amor y desprendimiento. Hoy quisieron ver si ese inventario estaba bien hecho".

"Hicieron una inspección ocular mientras yo no estaba en mi casa, estaba mi hijo”, compartió la ex modelo. “Yo estaba en la peluquería haciéndome el color y me puse un poco nerviosa haciéndome las manos. Ahí me llamó Santos contándome que llamó a los abogados para que vayan a ver todo y fue muy casual que apenas entraron me llamaron de todos los programas a los 30 segundos. Alguien les avisó a todos los medios", agregó.

Nequi Galotti aseguró que dicha inspección ocular no duró más de 20 minutos. “En mi casa no había nada. Sólo la heladera y cosas de la cocina”, aseguró. “Tengo cientos de llamados de amigos preocupados por mí y preguntándome si estoy bien. Yo soy muy simple, transparente e incapaz de tocarle un botón a alguien”, destacó la conductora.

“Yo jamás dejé de trabajar, aportar ni ser independiente. Nunca le pedí nada a ninguno de mis maridos. A Bartolomé lo cuidé con amor y dedicación”, cerró Nequi, visiblemente angustiada.

La batalla por la fortuna de Bartolomé Mitre tuvo un nuevo episodio y esta mañana allanaron la casa de su última esposa, Nequi Galotti.

La orden se da después de que Esmeralda Mitre decidió impugnar a la periodista como administradora temporal de la fortuna del dueño del diario La Nación.

La medida también se da en el medio de una sospecha de un presunto 'ocultamiento de bienes' de parte de Galotti, por lo que la Justicia decidió allanar el domicilio con la intención de hacer un inventario de los objetos de valor de la casa de Mitre entre otras cosas.

Según informó Luis Ventura, durante el procedimiento se habrían secuestrado varios elementos que serían utilizado luego en el juicio de herederos.