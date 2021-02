Escándalo en la familia Mitre: allanaron la casa de Nequi Galotti

La batalla por la fortuna de Bartolomé Mitre tuvo un nuevo episodio y esta mañana allanaron la casa de su última esposa, Nequi Galotti.

La orden se da después de que Esmeralda Mitre decidió impugnar a la periodista como administradora temporal de la fortuna del dueño del diario La Nación.

La medida también se da en el medio de una sospecha de un presunto 'ocultamiento de bienes' de parte de Galotti, por lo que la Justicia decidió allanar el domicilio con la intención de hacer un inventario de los objetos de valor de la casa de Mitre entre otras cosas.

Según informó Luis Ventura, durante el procedimiento se habrían secuestrado varios elementos que serían utilizado luego en el juicio de herederos.

La terrible confesión de Esmeralda sobre la herencia de la familia Mitre

Tiempo atrás, Esmeralda Mitre se refirió al conflicto con sus hermanos por la herencia de su padre e hizo fuertes declaraciones. "Mis hermanos querían que yo herede menos, pero decidí buscar la verdad y encontré fondos de inversión que mi padre tenía escondidos. Quisieron quedarse con la casa de mi madre, la de Barrio Parque, donde vivimos ella, mi padre y yo hasta que mis padres se separaron", contó ElDiarioAr.

Luego, se refirió a la relación con Nequi Galotti. "A Nequi la defendí públicamente y en la intimidad de la familia también. Ahora es una persona a la que desconozco. Yo dije, y reafirmo, que no creo que esté capacitada para llevar adelante la herencia y el trabajo de mi padre. Me parece que es obvio por qué. Yo la respeto, es modelo y lo hace muy bien. Pero nunca participó del diario, no sabe nada de periodismo".