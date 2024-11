El pasado sábado 17 de noviembre, Adriana Salgueiro fue una de las estrellas invitadas a la "mesaza" de Mirtha Legrand el sábado. En este programa, la icónica presentadora y actriz crea un ambiente acogedor donde las celebridades compartan momentos destacados de sus vidas, que a menudo involucran a otras personalidades del mundo del espectáculo. En este contexto, la "chiqui" no pudo resistir preguntarle a la actriz y presentadora de televisión sobre la relación que tuvo con Ricardo Fort, además de investigar la razón de su ausencia en el funeral del empresario chocolatero.

Adriana Salgueiro confesó la razón de su ausencia en el velatorio de Ricardo Fort

Fue en un crucial instante de la velada del reconocido programa transmitido por El Trece, cuando Mirtha Legrand no pudo evitar preguntarle a la artista sobre su notable ausencia en el homenaje a su querido amigo fallecido el 25 de noviembre de 2013: "Ricardo ya no estaba y la gente que se encontraba ahí no me quería. Entonces lo velé a mi manera en mi casa. No iba a ir a cartonear una foto, porque era para eso", confesó Adriana.

Y agregó detalles sobre su conexión con Ricardo: "Yo a él realmente lo quise mucho. Fue una persona muy especial, querida y odiada en partes iguales, pero que conmigo tenía un trato especial. Siempre lo llevaré en mi corazón", explicó.

Para cerrar el tema la modelo sentenció: "Justamente por eso preferí que me criticaran por no ir, pero yo siempre dije que la verdadera relación que teníamos la sabían él, Dios y yo. El resto que digan lo que quieran, siempre me manejé así".

Así recordó Adriana Salgueiro su amistad con Ricardo Fort

Hace algunos años atrás, Adriana Salgueiro fue invitada a participar del programa vespertino "Hay que ver". Durante esta transmisión la artista aceptó el reto del segmento "Lo dijo o no lo dijo", para reflexionar sobre su pasado. Según la dinámica, la modelo y presentadora debía enfrentar un interrogatorio introspectivo, confirmando o desmintiendo algunas declaraciones atribuidas a ella a lo largo de los años.

Adriana Salgueiro sobre Ricardo Fort

Allí la conductora Denise Dumas mencionó la frase "Ricardo Fort fue muy amarrete conmigo", a lo que Salgueiro la negó de inmediato. Y respondió:"Yo no pude haber dicho eso", ratificó la actriz, que naturalmente estaba en lo correcto. "Al contrario, con todo el mundo fue generosísimo siempre", agregó Adriana Salgueiro y revivió una antigua controversia que la enfrenta con el entorno de Ricardo Fort

A.D