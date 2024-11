En los últimos días, la inesperada separación entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes dio mucho de que hablar. Esto mismo pasó cuando el también jugador de la Selección Argentina, Alexis Mac Allister, decidió romper el vínculo amoroso que tenía con Cami Mayan.

Si bien los miembros de ambas parejas optaron por tomar caminos separados, la relación que hay entre los ex no es la misma. Desde que se confirmó que el amor llegó a su final, Enzo y Valentina demostraron que el respeto mutuo sigue existiendo. Sin embargo, la relación actual de Alexis y Cami no corrió la misma suerte. Hoy en día ellos se encuentran en un enfrentamiento legal y en su momento cuando su vínculo terminó se generó una fuerte polémica que llegó al ámbito judicial. Recientemente, las que estuvieron involucradas fueron las exparejas de los futbolistas, quienes en un día especial se reunieron.

Cami Mayan y Valentina Cervantes

Así fue el encuentro entre Cami Mayan y Valentina Cervantes

Las parejas de los jugadores de la selección argentina han demostrado que la amistad y el apoyo mutuo pueden trascender más allá de las relaciones románticas. A pesar de que algunas de ellas han terminado su relación con los jugadores, han logrado mantener una conexión especial y una amistad. Juntas, comparten momentos especiales y se celebran los éxitos. Esto quedó en evidencia cuando en las últimas horas Cami Mayan y Valentina Cervantes se juntaron para estar presentes en un evento especial en el que Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, fue anfitriona.

Caro Calvagni vía Instagram

Recientemente ,la compañera de vida del jugador del Olympique Lionnias presentó su marca en Argentina. La firma de ropa deportiva, Calvagni, ya había sido lanzada anteriormente en Europa, pero en esta ocasión, aprovechando la fecha FIFA y la visita de Tagliafico al país para unirse a la Selección Nacional, Caro también presentó su marca en su país natal.

En el evento, además de Tagliafico, también asistieron otras figuras destacadas de la moda y estuvieron presentes algunas de las mujeres más destacadas de La Scaloneta. En este día destacó la presencia de la expareja de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. La primera foto de este encuentro la compartió Pochi de la cuenta @gossipeame a través de sus historias de Instagram. "Valu Cervantes y Cami Mayan en la presentación de la cápsula de ropa de Caro Calvagni", escribió la periodista para dar contexto a la imagen.

@gossipeame vía Instagram

Este encuentro deja en evidencia que la relación que hay entre las damas de la Selección Argentina sigue a pesar de que ellas ya no formen parte directamente de este grupo, ya que actualmente no siguen siendo las parejas de los jugadores y así lo demuestran Cami Mayan y Valentina Cervantes, la amistad que las une en este actual reencuentro.

