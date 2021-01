Nick Carter de los Backstreet Boys será padre por tercera vez

Nick Carter y su esposa Lauren esperan a su tercer bebé, tras sufrir perdidas anteriores.

El miembro de la banda de Backstreet Boys y la actriz confesaron además que anteriormente sufrieron múltiples abortos espontáneos a lo largo de los años, y que este embarazo es una sorpresa.

"Estaba completamente decidida a tener dos hijos y me había preparado para eso e hice los arreglos necesarios", dice Lauren, de 37 años.

"Íbamos a tener dos hijos y fue una sorpresa. No me enteré de que estaba embarazada hasta que tenía cinco meses y medio de embarazo. No tenía ningún síntoma, no tenía cualquier cosa que indique que estaba embarazada. Un día, sentí que algo se movía en mi cuerpo y dije: 'Nick, algo no está bien. Creo que necesito ir al médico. Algo anda mal conmigo'. Se suponía que no podía tener más hijos, así que nunca asumí que estaba embarazada ", señala.

La pareja, que se casó en 2014, comparte un hijo Odin, de 4 años, y su hija Saoirse, de 15 meses. "Pensé que tenía un tumor porque simplemente no había forma de que pudiera estar embarazada, solo por mi historial médico y las cosas que hice para asegurarme de tener a mis dos hijos", explicó en un mano a mano con People.

"Incluso Nick, como un par de semanas antes de eso, estaba hablando de la posibilidad de conseguir una madre sustituta, posiblemente para tener un tercer hijo. Era algo de lo que estábamos hablando", agregó la actriz.

"Con todo lo que 2020 ha brindado al mundo entero, lo veo como una bendición", dice Nick, de 40 años. "Amamos a nuestros dos hijos y nos enorgullecemos de ser excelentes padres", señaló el cantante.

Los Backstreet Boys volvieron a ser furor en 2020

Aquella banda que se formó en 1993, en el 2020 celebró sus 27 años en la industria. Es por eso, que lo homenajearon en gran medida. Desde lanzar una nueva canción con Britney hasta ser el nuevo hit del pop junto a una super gira.

"Si bien 2020 ciertamente ha sido diferente a la mayoría de los años, queremos tomarnos un momento para recordar todos los recuerdos que hicimos. Tocamos algunos shows que nunca olvidaremos, pudimos pasar el rato con @jimmyfallon, cantamos para ustedes desde casa y finalmente lanzamos una canción con @britneyspears ... Muy agradecidos por todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer compartir contigo. ¡¡¡Por muchos más !!!"