Nick Jonas habló de la enfermedad que le diagnosticaron a los trece años

Nick Jonas viene luchando desde los trece años contra la Diabetes Tipo 1. En noviembre de 2005, el cantante se enteró de que padecía esa enfermedad y desde entonces se convirtió en una especie de vocero de la enfermedad.

En esta ocasión, la pareja de Priyanka Chopra reveló en sus redes cuáles fueron los cuatro síntomas que tuvo en aquel momento.

Los síntomas de Nick Jonas

"Tenía 4 signos de que vivía con diabetes de tipo 1: sed excesiva, pérdida de peso, micción frecuente e irritabilidad. Estos pueden ser reconocidos como signos comunes de la diabetes tipo 1. Comparto mis signos para que otros puedan verlos", escribió el cantante en su Instagram y en el de su mujer.

"Gracias por compartirlo", "21 años después y aún recuerdo el día en que lo descubrí. Lo oculté durante 4 años hasta que vos saliste y dijiste que eras diabético y no me sentí sola. Gracias" y "Gracias por esto. ¡Muchos jóvenes serán ahora conscientes de sus síntomas!", fueron algunos de los comentarios que recibió Nick Jonas.

Nick Jonas.

El 28 de octubre pasado, por el Día Mundial de la Diabetes, Nick Jonas publicó una foto en sus redes donde mostraba su parche en el vientre. "Me ayuda a controlar mi diabetes porque me avisa cuando mis niveles de glucosa son demasiado altos o demasiado bajos. Si vivís con diabetes, conocés los altibajos. Pero otras personas no necesariamente lo ven", señaló el artista, quien se sumó a una campaña que les dio gratis los parches a varias personas que padecen la enfermedad.

Nick Jonas y Priyanka Chopra.

Por su parte, en Entertainment Tonight, recordaron que Nick Jonas en mayo pasado contó sobre su enfermedad y el comienzo de su relación con Priyanka Chopra: "Es una parte tan importante de mi vida y lo ha sido durante tanto tiempo que, obviamente, era algo que quería compartir con ella e incluirla en ese camino".

Por último, señaló que lo más importante en materia de salud es hacer todo lo posible para cuidarse. "Y nunca acertarás el cien por cien de las veces... pero hago lo que puedo".