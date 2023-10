Hace algunas semanas, el romance entre Nicki Nicole y Peso Pluma tomó más fuerzas y ahora se muestran juntos. Los cantantes comparten viajes y eventos. La artista argentina definió la relación que tiene con el mexicano con una palabra.

Nicki Nicole definió cómo es la relación que tiene con Peso Pluma

En una entrevista con Molusco Tv, el conductor Jorge Pabon Ocasio, le consultó: "¿Qué tanto te harta que te estén preguntando por Peso Pluma?". La artista argentina le respondió que "no le molestaba".

"Imaginate, si vos todos los días salís con un perro, nadie te va a preguntar por qué estás saliendo con un perro porque es normal", dijo Nicki Nicole. Luego aclaró: "No estoy diciendo que fuera un perro".

"Si todo el mundo te ve todo el día con el mismo bolso, en algún momento te van a decir: 'Alto bolso, ¿de dónde es? Nosotros vamos juntos para todos lados, nos estamos conociendo, re piola, y la gente obviamente va a decir: '¿Qué onda?'", continuó tratando de desviar el tema.

Nicki Nicole definió la relación que tiene con Peso Pluma: "Somos amigos. Es difícil con la vida que tengo conocer a alguien y que nadie lo sepa. El chabón me cae bien, yo le caigo bien, está todo bien entre nosotros. La realidad es que somos amigos, está todo piola, no hay leyes ni nada, yo no tengo drama". "Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va a opinar y a malinterpretar las cosas", cerró la artista.

