Nicki Nicole es una de las solteras codiciadas del momento. La cantante se puso de lleno con su música y recientemente viajó a México para ser parte del show de Peso Pluma, el ídolo mexicano del momento.

La buena onda entre Nicki y Peso Pluma se hizo evidente entre sus fans y muchos comenzaron a preguntarse por si pasaba algo más ahí, especialmente luego de los comentarios que el cantante comenzó a dejarle en sus publicaciones.

"Demasiada belleza", escribió en uno de los posteos de Nicki en Instagram.

A esto se sumaron otros comentarios del ídolo mexicano en otras publicaciones que hizo Nicki en donde se la ve posando sugestiva y con unos tremendos "outfits".

Pero eso no fue todo, ya que uno de los mensajes más contundentes llegó en un show de Peso Pluma en donde antes de comenzar a cantar “Por las noches”, el tema que cuenta con la colaboración de Nicki Nicole, el músico le dijo a su público: “Algo está ocurriendo en mi corazoncito con alguien y quiero cantarle esta canción hasta donde esté... sé que está en una parte de Europa”, aseguró.

La palabra de Nicki Nicole sobre Peso Pluma

Previo a que comenzaran a trascender las versiones de romance con Peso Pluma, Nicki había hablado sobre la conexión que tiene con el ídolo mexicano.

“Con Peso Pluma me pasó algo muy loco, que es que yo a él como que lo escuchaba mucho, no lo conocía en persona, nada, no lo tenía tanto. Desde mi equipo me presentaron una parte del remix de ‘Por las Noches’, que por cierto era mi canción favorita de él”, comenzó diciendo sobre la canción con la que finalmente colaborarían.

En ese momento, la cantante hizo hincapié en la buena onda que tuvieron desde el comienzo: “Nos juntamos a hacer el video y ahí lo conocí y me morí de risa. Realmente se formó algo super lindo y super genuino. Nada, no sé, como que de un momento a otro creo que Argentina y México somos uno”.

