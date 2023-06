Nicki Nicole es una de las artistas argentinas más importantes en la actualidad. La rosarina logra superarse cada día y saca hit tras hit. Mientras se prepara para presentarse ante un Movistar Arena completamente agotado, la cantante compartió unas fotos en microbikini que enamoraron a sus seguidores.

Es que el talento de Nicki Nicole se extiende más allá de lo musical, y abarca también la estética que representa tanto en sus videos como en su estilo personal. Es así como logró tomar una clásica microbikini negra y darle su impronta propia.

Nicki Nicole.

La artista posó con esta prenda característica del verano, que consistió en un corpiño clásico en forma de triángulo y que incluyó un detalle en plateado en el centro. La parte de abajo, en el mismo color, tenía tiras ajustables a sus lados. Para complementar su look de microbikini, Nicki Nicole sumó un collar muy trendy en su cintura, en colores metálicos y perlas.

Nicki Nicole lució una microbikini negra.

Lo curioso del look fue que Nicki Nicole no usó el traje de baño para posar frente a algún destino paradisíaco o para combatir altas temperaturas, sino que adaptó esta microbikini a un look tradicional. Se trató de una camisa blanca oversize, con un pequeño detalle de una flor bordada en su manga, y un clásico jean claro de tiro medio. La artista completó el outfit con dos collares con dijes de cerezas y una bandana beige que llevó en su cabeza.

Nicki Nicole explicó cómo eligió su nombre artístico

La joven artista está en boca de todos últimamente. Sin embargo, pocos saben de dónde proviene el nombre que Nicole Denise, como se lee en su documento de identidad, eligió para llevar a cabo su carrera como cantante.

“Yo me llamo Nicole y en Instagram, cuando yo empecé, no me dejaba ponerme Nicole Denisse, que es mi segundo nombre”, comenzó explicando Nicki Nicole en un podcast español, sobre el origen de su nombre artístico. “Y yo intentaba, seguía intentando y, finalmente, me puse Nicki, que así me decían, y Nicole. Y me acuerdo que también me puse un 18 porque yo sentía que a esa edad algo iba a pasar en mi vida que lo iba a cambiar todo. Y a los 18 yo empecé a sacar música. Fue muy loco cómo sucedió todo”, reveló la rosarina.

H.O