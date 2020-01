Nico Cabré reveló que Laurita Fernández hizo cambiar su imagen de \"antipático\"

Nicolás Cabré ya está instalado en Mar del Plata donde hará temporada junto a su pareja, Laurita Fernández. En medio de la espectativa por lo que les depara laboralmente, el actor habló con LAM y se refirió a cómo maneja ahora el tema de la exposición con la prensa teniendo en cuenta que su romance con la bailarina lo puso aún más en el centro de la escena.

"Antes era diferente. Antes decían ‘sos gay’ y tenía que salir a decir que me gustaban las mujeres. Decían que era sucio, yo aclaraba que soy un obsesivo de la limpieza. Ahora el mecanismo es este… ‘Sos golpeador’. Hay mucha gente que está esperando a que diga que esa remera negra no me gusta para decirme racista. Se está banalizando algo porque les funciona. De hecho, no hace falta más que mirar los programas de la tarde, que están compitiendo a ver quién lleva a la persona más golpeada”, afirmó Cabré haciendo referencia a la polémica que se generó tras una entrevista que brindó con Laurita en donde luego lo tildaron de "machista".

“Para mí se banaliza algo que es muy serio y deberíamos tratarlo con mucho más respeto. No todo es lo mismo. Sino es una cacería de brujas. Las cosas están muy delicadas. También estamos aprendiendo a comunicarnos, hay todo un cambio que hay que entender. Lo que podés decir relajado, hay gente que lo toma a mal porque tiene ganas de tomarlo a mal. Lo entiendo, no lo entiendo, me disgusta, no me cambia la vida. Sé lo que soy y la gente que me conoce sabe quién soy. Disfruto de algunas cosas y otras no me gustan”, continuó Nico.

Luego, aseguró: “A partir de estar con Lau y de Rufina conocí el amor de otra manera, y a lo mejor me abro... Yo le decía a Lau que la verdad parece que están pidiendo que vuelva a ser asqueroso y que diga ‘no me preguntés pelotudeces’", cerró el actor sobre el vínculo tirante que mantiene con la prensa.