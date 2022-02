Nico Furtado se animó a hablar de su nuevo y mediático romance con Ester Expósito, que fue blanqueado hace pocas semanas.

A pesar del perfil bajo, el protagonista de El Marginal se refirió a su relación con la diosa. Aunque obvió mayores detalles, el actor dio a entender que vive un maravilloso presente.

“Madrid es una ciudad que me gusta mucho. España en general me encanta y también el nivel de producción que hay es muy interesante así que por eso estoy acá”, dijo Nico Furtado en un evento de esa ciudad.

“¿Que tu chica sea de aquí hace que te guste mucho más la ciudad verdad?”, le preguntaron desde Luxonomist y él respondió con cautela: "Cosas tan personales prefiero no hablar, pero gracias por preocuparte. Estoy feliz", añadió.

Nico Furtado habló por primera vez de su relación con Ester Expósito, tras el escándalo con la China Suárez

Luego, el cronista le consultó sobre la posibilidad de coincidir con ella en algún proyecto. “Me gustaría trabajar con la mayor cantidad de gente posible sin hacer mucho hincapié en tal o cual. Siempre es un aprendizaje con los que me toque trabajar aquí así que estoy dispuesto a aprender de todo el mundo", dijo.

Para finalizar, Nico Furtado habló de sus sentimientos hacia Ester y fue precavido: “De de esas cosas no hablo, yo sé que se interesan por mis sentimientos y lo agradezco porque es muy importante pero no voy a decir nada”.

Nico Furtado y su romance con la China Suárez

Manteniendo su tradicional hermetismo, Nico Furtado no pudo evitar las preguntas sobre su escueto romance con la China Suárez.

En medio de la promoción de El Marginal 4, el actor habló de su mediatizado affaire. "El 2021 para vos venía tranquilo hasta que tu nombre apareció implicado en el escándalo del año. Después te fuiste a España y blanqueaste una relación. ¿Cómo te llevas con la fama?", le consultaron en “La Nación”.

"En su justa medida le doy su lugar, su espacio. Y listo. No le doy mucha trascendencia o trato de que no sea algo tan importante tampoco", dijo Furtado y disparó: "Es algo que viene con lo otro, que es lo que yo hago. Es así y chau. Te guste o no, es una consecuencia de mi trabajo".