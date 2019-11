Nico Occhiato habló de los rumores de romance con Stefi Roitman y aclaró: "Tengo encuentros"

Tras los rumores que indican que mantiene un affaire con su amigo Nicolás Occhiato, Stefi Roitman confirmó días después su separación de Lucas Biren, su pareja. Ahora, en medio de las versiones, fue el participante del Bailando quien decidió romper el silencio sobre su vínculo con su compañera.

"¿Está saliendo con Stefi Roitman?", le preguntó Marcelo Tinelli a Occhiato en ShowMatch. "No, no, no. Para nada", fue la pronta respuesta de Occhiato.

"Él (Nico) siempre dice que no, pero ella (Roitman) se acaba de separar", retrucó Ángel de Brito. "Pero es tema de ella. Igual le dije: ‘¿Justo ahora te vas a separar, Stefi?’", siguió Nico tratando de desmentir las versiones. "Quiero dejar en claro que somos muy buenos amigos, excompañeros de trabajo y nos llevamos bárbaro", agregó el participante.

En medio de las preguntas de Marcelo, Occhiato reconoció que no está solo y que tiene "encuentros" con otras mujeres aunque aparentemente ninguna del ambiente artístico. "Antes de contestar pienso mucho cada respuesta", concluyó Nico entre risas cómplices con Tinelli que descreyó de sus palabras.