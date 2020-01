Gimena Accardi reveló el motivo por el que no usan alianzas con Nico Vázquez

A tres años de su casamiento, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez viven plenamente su relación. Pese a que hace unas semanas surgieron rumores infundados de crisis, la dupla le hace oídos sordos a las críticas y celebran su gran presente.

Sin embargo, una de las particularidades de la pareja que ha llamado la atención de sus fans es la decisión de no usar las alianzas de matrimonio. "No tengo anillo... Con Nico decidimos no usar porque nos lo tendríamos que sacar todo el tiempo. Y yo, particularmente, lo perdería... Porque soy un despiste", aseguró a Paparazzi.

"Estamos tatuados, pero me tapo todos los tatuajes para los personajes. Sí, un embole...", comentó con humor la actriz quien actualmente es parte de Separadas, la nueva apuesta de Pol-ka.