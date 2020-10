Nico Vázquez le contestó a Yeyo de Gregorio: "Seguís demostrando lo mala persona que sos"

Es el conflicto que tiene revolucionada a toda a la Argentina, entre diferentes confesiones y enfrentamientos, Nico Vázquez le contestó a Yeyo de Gregorio, después de que su ex compañero de Casi Ángeles lo haya acusado de haber amenazado a Cachete Sierra con "no dejarlo trabajar más" en el medio.

Este sábado, De Grerorio, una vez más, disparó con todo, después de haber dicho que se arrepentía. "Yo me crié en un barrio muy humilde y siempre me gané las cosas laburando, en familia y con respeto, casi 20 años en esta carrera y nunca me pelee con nadie, pero tengo una diferencia, no le tengo miedo al no tener trabajo, ese miedo NO EXISTE!! Confíen en ustedes", escribió.

Al leer eso, Nico tomó su cuenta de Twitter y fue durísimo con su colega. "No pensaba contestarte, porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida, pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que si dije fue “no te recomiendo más”) en el contexto de una pelea hace 5 años por una equivocación de Agus (pelea que jamás voy a hacer pública para no exponerlo a él) y que ya solucionamos hace años con disculpas y abrazos", comenzó.

"A Agus lo adoro y lamento que le estés haciendo vivir esto, porque él tampoco entiende tu actitud y está muy avergonzado", agregó y continuó: "Jamás dejaría sin laburo a alguien, sino todo lo contrario. Me encargué personalmente de que muchos tengan trabajo. Y como no soy conventillero tampoco haría público todo lo que vos hiciste, dijiste y amenazaste con cosas MUY GRAVES (y hay todo un elenco y productores de testigos) porque recibirías demasiados insultos si yo hablo. Asi que prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio".

Además, lanzó con enojo: "Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia y decís burradas machistas y otras miserias...está muy claro quién es quién. Fin para mi.​ Ojalá crezcas, y la próxima vez que quieras decirme algo es en la cara, o al menos arrobándome".

"Siempre te quise y te ayudé con tus laburos y con tu vida para que vayas por un buen camino, pero te desviaste mucho y queda demostrado en todo lo que hacés. Qué decepción", finalizó.