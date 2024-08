El reconocido actor y padre de Rufina, Nicolás Cabré, se destaca no solamente por su desenvolvimiento en el ámbito de la actuación. Sino que también por mantener un físico muy atlético y mostrar habitualmente cómo entrena y se prepara para correr en diferentes carreras que se realizan en Buenos Aires.

El ex compañero de vida de Laurita Fernández recientemente compartió un tierno momento junto a su hija y su madre, La China Suárez, durante la estadía que la cantante tuvo con sus hijos por Estados Unidos mientras que el famoso hincha de Vélez Sarsfield vacacionaba con su actual pareja por México.

Las carreras alejaron a Nicolás Cabré del cigarrillo y las ganas de

Luego de haber pasado unos días junto a Rocío Pardo en México y un tierno momento junto a su hija Rufina en Estados Unidos, NIcolás Cabré retornó al país y durante este fin de semana fue parte de la maratón de Buenos Aires.

En este marco, el actor charló un momento con TN y a la consulta de para quienes serían las medallas y las dedicatorias respondió: "A Rufi, siempre". También contó que en una carrera de 5 kilómetros no poseía con fuerzas para continuar, pero que se acordó de su hija y la medalla que le quería regalar, por lo que tomó coraje y pudo continuar.

De esta manera, cabe afirmar que su hija en inspiración pura. Durante este domingo estuvo siendo parte de la media maratón de Buenos Aires que, en esta oportunidad, convocaba a los participantes a correr en 21 kilómetros.

Por otro lado, la entrevista cambió de paradigma. De la inspiración de correr por su hija se pasó a cómo el running le salvó la vida. “Empecé a correr a los 37 años, en un momento en el que llevaba una vida completamente diferente. Me acerqué al deporte para dejar de fumar”, comenzó diciendo Nicolás Cabré.

Y luego Nicolás Cabré agregó: "Me metí sin saber que era un club de running. Yo iba por las máquinas, pero me terminé enganchando y el deporte me salvó la vida". Por último, se definió como runner que actor en la actualidad: "Trato de mostrarlo en las redes. La realidad es que hoy soy más corredor que actor".

