Nicolás Cabré habló de la paternidad con Rufina y sus planes con Laurita Fernández

Luego de la operación que debieron hacerle a Rufina Cabré (6), Nicolás Cabre (39) se expresó acerca de lo difícil que fue vivir ese duro momento. Además, el protagonista de "Tu parte del trato", la nueva serie próxima a estrenarse, reveló cómo llevó los trascendidos de embarazo de Laurita Fernández (28) y contó detalles del tipo de relación que la rubia logró con la hija de la China Suárez (27)

"Yo pensé que iba a ser peor. Siempre es incómodo entregar a un hijo para que lo duerman y… Pero Rufi se la recontra bancó. Está en una edad en que le tenés que contar. Y es aprender eso: tenés que poner el pecho, ser sincero, porque si no después no te creen nunca más. Es ese aprendizaje de acompañar, de estar", dijo el actor cuando desde Infobae le preguntaron sobre la intervención quirúrgica de su hija.

Luego, el intérprete hizo referencia a los embarazos adjudicados a su novia cuando se lo consultaron en la entrevista: "Nunca fue lo que más me gustó en la vida. Pero ya estoy más grande, la verdad que no me ocupo de eso. Pueden decir lo que sea. Algún día la van a pegar... No me genera ningún inconveniente más que te llamen y te digan: “Che, ¿es verdad?”. Y decís: “Uh...”.

"Ver a Lau arriba del escenario y verla tan hermosa como es, haciendo lo que hace, y veo a un costado y está en el palco Rufi, no puedo pedir más nada... Con el privilegio de hacer lo que a uno le gusta hacer. Son muchas cosas", expresó el reconocido artista a Teleshow sobre el vínculo que mantienen las mujeres de su vida.