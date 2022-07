Nicolás Cabré volvió a Instagram con un descargo: "Hay gente que tiene demasiado tiempo al pedo"

Nicolás Cabré se abrió su primera cuenta de Instagram en los últimos días, pero nada salió como esperaba, ya que quien maneja una cuenta trucha con su nombre se la habría denunciado para que se la cierren. Finalmente el actor volvió a las redes y aclaró lo sucedido.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Nicolás Cabré publicó un video en el que expresó: "Me aconsejaron que para este segundo arranque les haga un video así queda clarísimo que yo soy yo, una locura, y trate de explicarles qué fue lo que pasó".

La primera publicación de Instagram de Nicolás Cabré.

"No sé lo que pasó. La hackearon, se metieron, la borraron, la denunciaron, qué se yo. Imagínense que yo estoy tratando de entender y lo único que entiendo es que hay gente que tiene demasiado tiempo libre", sentenció el actor mirando a cámara.

Cabré le agradeció a los seguidores por la buena onda y les comentó: "Intentaré mostrarles cosas de mi día, de mis entrenamientos, no todo, pero intentaré ir mostrando algunas cosas que ojalá les sean útiles en ocasiones". "Esperemos que este arranque sea el definitivo", agregó con humor.

El agradecimiento de Nicolás Cabré a quienes lo ayudaron a recuperar su cuenta

En las historias, Nicolás Cabre le agradeció a quienes le dieron una mano para poder recuperar su cuenta oficial de Instagram: "Gracias a todos los que me ayudan con esto. Los que difundieron lo que pasaba, los que me dicen qué hacer. Porque como verán soy duro para esto y no entiendo una goma jajaja".

Muchos de ellos fueron artistas reconocidos del medio a los que mencionó arrobándolos: "Gracias a todos Mariano Martínez, Meme Funes, Christian Sancho, Mer Oviedo, Juan Manuel Caballe y a miles que no estoy nombrando. GRACIAS".