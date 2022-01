Celoso de su vida privada, sorprende que Nicolás Cabré vuelva a referirse a su relación con la China Suárez, tras sus dichos en “Los Mammones”. Ahora, el actor habló con “La Nación” sobre la relación que mantiene con su ex por el bienestar de su hija Rufina.

“Siempre tuvimos buena comunicación. Gracias a Dios tenemos una relación hermosa con la China y aprendimos a dar lo mejor, a estar, a complementarnos”, dijo.

Nicolás Cabré volvió a referirse a su relación con la China Suárez.

Sobre los viajes de la China por el país y el mundo para cumplir con compromisos laborales, Cabré reveló que para él no son un problema y que entiende la importancia de que su hija viaje con su madre cuando se tratan de estadías largas como la de Madrid del año pasado. “La China va y viene y está todo bien”, aseguró.

En su paso por “Los Mammones”, el actor había confesado que habla cinco veces por día con la actriz y que en esas charlas el único tema es la hija que tienen en común.

¿Qué es lo que le da felicidad a Nicolás Cabré?

El actor reveló: “Hoy, cuando a lo mejor miro a Rufina, descubro que me enseñó lo que es sonreír, y estoy mucho más cerca de esa sonrisa de mi papá y no es material, es mi hija que me dio un abrazo”.

Nicolás Cabré y Rufina, su fuente de felicidad.

Nicolás Cabré descubrió a través de los años que aquella sonrisa que veía en su padre, no la iba a encontrar en lo material, sino en los pequeños detalles que la vida nos regala a diario, con en este caso, el abrazo de su hija Rufina.

Sin lugar a dudas, es emocionante poder escuchar a Nicolás Cabré hablando a flor de piel, sin temor del qué dirán y revelando intimidades que lo marcaron desde sus inicios como actor y lo hacen ser quien es hoy en día.