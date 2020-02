El triste motivo que tiene a Nicolás Vázquez entre lágrimas

Nicolás Vázquez (42) expresó a través de su cuenta oficial de Instagram la razón de su aflicción en los últimos días. Tal y como tiene acostumbrados a sus seguidores a compartir los maravillosos momentos, también se da lugar para mostrar las situaciones menos deseadas; así lo hizo en este caso, al traslucir la triste circunstancia que vive con su perra, Umma.

"Sos una compañera tan hermosa Umma. Hasta cuando no se siente bien, intenta no preocuparme y darme amor. Ayer día complicado para ella y noche aún peor con internación incluida, mientras yo intentaba tranquilizarla, ella notando mi preocupación me sonreía. Su amistad, amor y lealtad hacia nosotros no conocen límites", escribió la pareja de Gimena Accardi (34) en sus redes sociales.

Luego, con un tono reflexivo, continuó: "Porqué como alguna vez leí: “Los perros nunca saben lo que vendrá y viven el momento, saborean lo bueno, hacen lo mejor para soportar lo malo y ofrecen este milagroso ejemplo para que podamos aprender de ellos.” Gracias Umma. Te amo!".