Nicole Neumann modeló junto a sus hijas, Indiana, Sienna y Allegra Cubero, para una campaña de ropa por el "Día de la Madre". En su primera celebración como mamá de cuatro hijos, la modelo decidió estar acompañada de sus mujeres adolescentes, y dejó en claro cuáles van a ser los colores tendencia.

Nicole Neuman, Indiana, Sienna y Allegra Cubero combinaron sus looks con el color tendencia

La temporada de Primavera ya está disponible en varias marcas reconocidas, y muchas comienzan a darle paso a la temporada de Verano. Para seguir el día a día de la moda, siempre es bueno ver las publicaciones de Instagram de diversas celebridades. Ellas disfrutan del mundo fashionista, tanto como nosotros. Nicole Neumann es una de las tantas modelos que suelen publicar los atuendos que más le gustan y los que se volverán tendencia en las futuras temporadas.

En esta ocasión, Nicole decidió estar acompañada de sus hijas, Indiana, Sienna y Allegra Cubero, y mostró los colores de tendencia. Para eso hicieron dos sesiones de fotos en el campo, donde lució estilos diferentes. En el primero, se vistieron primaverales y se acompañaron con colores fuertes. Mientras que la modelo lució un vestido corto de color rosa, sus hijas vistieron vestidos celestes o conjuntos de camisas y polleras largas azules y blancas. Sin embargo, llamó la atención el look deportivo que eligieron y que terminaron combinando.

En su cuenta de Instagram, la modelo publicó un video, que fue armado para promocionar una marca de ropa deportiva. Las cuatro llevan puestas las prendas correspondientes, donde realizan distintas actividades al aire libre, como andar en bicicleta o practicar yoga. Para eso, usaron colores básicos como el blanco, el nude y el chocolate. Nicole Neumann llevó una calza ciclista y un top total white, con mangas cortas y detalle en el frente. Sus hijas usaron conjuntos parecidos pero de color camel, en el caso de Sienna, y marrón, en el caso de Allegra e Indiana.

Sus seguidores no dudaron en comentar la publicación, al verla tan feliz con su familia. La misma Nicole Neumann no pudo ocultar la emoción del momento, y escribió: "¡Se viene mi primer Día de la Madre por 4! ¡Wow! ¡Cuánto amor! Gracias a la vida, que me ha dado tanto". La modelo sigue compartiendo sus actividades favoritas, junto a sus tres hijas, con quienes vive y entrega todo el cariño que puede tenerle una madre a sus pequeñas. Por su parte, las jóvenes la acompañan con una sonrisa y disfrutan del mundo fashionista que las rodea.

