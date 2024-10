Indiana Cubero y Nicole Neumann hicieron su aparición conjunta en el evento de CARAS Modas. La madre y la hija comparten un gusto por el mundo fashionista, siendo los diseños y la pasarela su tema de interés. Atrás quedo el distanciamiento que tuvieron y la adolescente volvió a vivir con la modelo, Manu Urcera, y sus hermanos, Siena y Allegra Cubero, y Cruz Urcera, y ambas se muestran felices juntas.

En esta ocasión, Indiana decidió pasar una noche junto a su mamá, en el evento exclusivo de Caras. El mismo reunió a los más importantes diseñadores del país, y creó una increíble pasarela para las celebridades. Durante el mismo, se refirió a la relación que mantiene con Nicole y dio buenos indicios.

Indiana Cubero reveló cómo es la relación con Nicole Neumann, y su vínculo con la fama: "Me re gusta acompañarla y estar con ella"

Indiana Cubero ya tuvo su debut en el mundo del modelaje, y es una adolescente que logra influenciar con su buen gusto en la moda. Eso lo sacó a su mamá, Nicole Neumann, quien logró su camino a la fama, gracias a su especial estilo y carisma sobre la pasarela. Durante el evento de CARAS Moda, la madre e hija compartieron reflectores, y la joven reveló cómo se encuentra con su madre.

En una entrevista exclusiva con CARAS TV, Indiana aseguró: "Me gusta mucho la moda. Siempre veo cuando mi mamá mira y disfruto con ella de los desfiles. Es mi primera vez en un evento de Caras. Estuvo Cruz con nosotras un rato. Ahora ya está durmiendo". Con esta pasión y dedicación, disfrutó de las opciones que se presentaron y eligió su favorito. "Los de hoy me gustaron mucho, en estilo elegante. Son muy lindos. Me gustó mucho el de Vero de la Canal", admitió.

Nicole Neumann lució un vestido strapless con un estampado artístico en tonos vibrantes de rosa, verde y morado, y lo complementó con un clutch dorado, que le aportó un brillo extra, y un peinado recogido con trenzas que realzó su elegancia clásica. Por su parte, Indiana modeló un estilo más minimalista, total black: un vestido largo, con delicados tirantes y aberturas laterales que le añadieron un toque moderno y juvenil. "Mi vestido lo eligió mamá, no es de ningún diseñador en particular", reveló la joven.

Finalmente, Indiana Cubero habló de su relación con Nicole Neumann y aseguró que la pelea ya había pasado. Por el contrario de lo que se cree, la mini modelo se unió mucho más a su mamá, y decide acompañarle en todo lo que se propone. "Ya me acostumbre a la prensa y los flashes, pero me gusta. Me gusta acompañar a mamá y estar con ella. Me apoyo en ella para elegir qué ponerme, siempre", expresó Cubero a CARAS TV.

Indiana Cubero y Nicole Neumann ya no se encuentran en una mala relación, y viven bajo los reflectores, acompañándose siempre que pueden. Madre e hija brillan frente a las cámaras, mientras disfrutan de la moda que les ofrece los eventos de CARAS. Con un estilo relajado y el apoyo de su mamá, la joven modelo se adentra al mundo fashionista y comienza a crear su propio camino.

A.E