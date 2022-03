Instagram

Nicole Neumann compartió de manera reciente un posteo en el que dejó liberar su prosa poética para dedicarle unas palabras de amor a su novio Manuel Urcera, a un año de conocerse, según lo afirma la presentadora.

Llena de amor y plena en el campo sentimental, Nicole Neumann no escatimó en aflorar sus sentimientos y compartirlos de manera pública para que sus seguidores y todas las personas que la quieren y le desean lo mejor en su vida, sean testigos de la feliz experiencia que vive junto a su amor.

Nicole Neumann a Manuel Urcera: “Esta aventura recién comienza”.

«”Marzo de 1 año atrás nos “encontramos” y empezamos un camino de amor y aventuras, que fue sumando con los meses, más amor, amigos y familia y nos abrazaste”», son las primeras palabras con las que la modelo y presentadora inició su romántico posteo.

“Sos mi (nuestro) “contenedor y malcriador” número 1 ¡sos mi “retador” favorito, mi luz cuando todo parece negro y sé que esta aventura recién comienza!”, continuó en su sincera y amorosa publicación.

Para finalizar, Nicole volvió a declararle el amor a su amado. “Te amo Manuel Urcera. (Te amamos.) Y que ellas (sus hijas) te adoren y vos a ellas; me enamora más aún”. Finalizó la modelo.

La respuesta de Manuel Urcera a la declaración de amor de Nicole Neumann.

El posteo de la modelo no quedó sin responder o como en muchos casos, no fue contestado de manera sencilla con emojis. No. En esta oportunidad, donde el amor entre ambos florece cada día, Manu le respondió con un texto que desvela el amor que siente por ella.

!Qué palabras! Creo que cualquier cosa que escriba no va a estar a la altura de lo tuyo. Te amo mucho, estoy sorprendido con lo rápido que se pasó este año, parece que fue ayer cuando nos conocimos, pero a la vez vivimos mil momentos inolvidables”, le escribió el piloto automovilístico a la modelo.

“Vamos por toda la vida juntos, por llenarnos de desafíos, de disfrute y de amor. Una vez más, TE AMO”, remarcó Urcera en el mensaje de respuesta a Nicole Neumann, en la celebración de un año de conocerse y de haber empezado esta aventura juntos.

