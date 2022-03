Nicole Neumann: Los mensajes que sus hijas le dedicaron a Manu Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera están más enamorados que nunca. Y parece que las hijas de la modelo se llevan súper bien con el novio de su mamá.

Manu Urcera estuvo en Bahía Blanca (esta vez viajó sin Nicole Neumann) a donde a competir. El resultado fue más que positivo: Salió primero y se llevó la Copa. Feliz con el resultado, el novio de Nicole Neumann compartió con sus seguidores cada momento del momento en que subió al podio.

"P1 y Podio en TN Bahia Blanca. Debut soñado este 2022 con muy buenos resultados en entrenamiento, serie y la final", escribió Manu Urcera junto a las imágenes de su triunfo.

La sorpresa de las hijas de Nicole Neumann

Indiana, Sienna y Allegra Cubero (fruto de la relación de Nicole Neumann y Fabián Cubero), le prepararon unos regalos a Manu Urcera para su regreso a Buenos Aires.

Por un lado, las adolescentes se pusieron a cocinar y lo esperaron con unos dulces en la heladera junto a un cartel que decía: "Estos postres son para vos. Con amor Chuni, Indi, Nicky y Allu". Por el otro, le pegaron unos papelitos en la pared que formaban la frase "Vamos Manu, siempre dándolo todo. Te queremos número 1". El corredor escribió en sus Historias de Instagram: "Llegar de la carrera y encontrar esto".

Nicole Neumann, enamoradísima, reposteó las Historias de Manu Urcera y las llenó de corazones. "Te amamos" escribió la modelo junto a una de las fotos. Lo mismo que en el posteo que su novio publicó de su triunfo, donde le dedicó las siguientes palabras: "Esaaaa, amor!!! You are the y los emojis de una corona y un león". Es decir, "Sos el Rey León".

Los postres que prepararon las adolescentes.

Nicole Neumann reveló el especial pedido que le hicieron sus hijas

Semanas atrás, Nicole Neumann despertó rumores de embarazo después de una sugerente publicación que hizo en su Instagram.

Tras un viaje junto a Manu Urcera por Europa, la modelo dejó abierta la posibilidad de agrandar la familia gracias a sus sugestivas palabras. "Volvemos y seremos cinco, ¿o seis?", dijo en el post en el que se despedía de Madrid.

El cartel que le hicieron a Manu Urcera.

Lo cierto es que estas palabras generaron una serie de especulaciones que la misma Nicole Neumann se encargó de aclarar. “Todavía somos cinco. Seguramente en un momento se dará”, dijo sobre la posibilidad de agrandar la familia.

Luego, Nicole Neumann confesó cuál es el especial pedido que le hacen sus hijas Sienna, Allegra e Indiana. “Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’", disparó y siguió: "Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido”.