A principios de julio, tras fuertes rumores, Pampita confirmó que el 9 de julio había terminado su relación con Martín Pepa. La modelo y el empresario salieron por ocho meses, y tras una relación a distancia le pusieron fin a su amor. Acto seguido, ella emprendió las vacaciones con sus hijos en el sur argentino y luego partió con sus amigas a Europa, por cuestiones laborales. Y allí, al posar con diversas figuras del espectáculo, se especularon sobre nuevos romances, pero lo cierto es que su conquista estaría en suelo nacional.

A poco menos de un mes de su ruptura, la modelo estaría teniendo un acercamiento con un reconocido actor argentino de fama internacional, según contó Marcela Tauro en Infama (América).

Quién es el actor que se acercó a Pampita

Pampita es una de las figuras nacionales más queridas y su vida amorosa es una de las más comentadas. La modelo tuvo reconocidas parejas y sus finales le han dejado un gusto amargo, sin embargo, según sus propias palabras, siempre está abierta al amor y este domingo en su regreso a la Argentina indicó que son muchos los hombres que le escriben en redes sociales. Pero Marcela Tauro aseguró que es una persona quien está más cerca de la modelo.

“Una pareja bomba”, anticipó Marcela Tauro sobre los inicios del acercamiento de la modelo y el actor. En cuanto a referencias de él, la periodista indicó que había salido con varias famosas, pero al igual que Pampita ahora está viviendo su soltería. "Me contaron que se estaban escribiendo, cómo llegó a ella, no sé, yo fantaseo que fue por Instagram. A mí me dijeron que está muy entusiasmado, pero solo hay conversaciones", anticipó la conductora de Infama.

Luego de un momento de suspenso, aseguró que es Joaquín Furriel quien está muy cerca de Pampita. Sin embargo, la modelo y el actor aún no habrían tenido un encuentro, sino que sus primeros acercamientos son con conversaciones virtuales. “Tengo entendido, que le mandaba mensajes a Pampita. No quiere decir que tengan todavía algo. Dios quiera, porque me encanta esa pareja. Cómo un amor tacha a otro amor”, aclaró la periodista.

En este sentido, en su reciente regreso al país, la modelo confirmó que recibe muchos mensajes privados. “Cuando estoy soltera llama mucha gente, escribe mucha gente y en el medio hay gente interesante.¿Por qué no voy a conocer a alguien?", dijo entre risas. Y aseguró: ”Todavía no hay nada. No es lo mismo ser soltera para otras personas que para mí. Tiene que ser un valiente el que quiera estar conmigo”.

Lo cierto es que por el momento, Pampita no habló de una nueva relación, pero estaría muy cerca de Joaquín Furriel, con fluidas conversaciones que podrían derivar a encuentros.