Recientemente, se supo que Nicole Neumann invitó a su boda con Manu Urcera a Soledad Solaro, quien en el pasado fue pareja de él. Los medios estallaron al enterarse la noticia e incluso Soledad salió a hablar del tema y expresó: "Recién acabo de cruzar mensajes con Nicole y le dije 'no sé cómo haces para bancarte todos los frentes que dicen y que inventan'".

Ahora, la modelo tuvo la oportunidad de realizar su descargo cuando un notero de "Socios del Espectáculo" la fue a buscar. "No sé porque inventan que tuvo un romance con Manu, que no tuvo, y que yo me la cruce y que fui falsa en un evento...", comenzó en el móvil.

Imagen reciente de Nicole Neumann.

Luego, Nicole se tomó el tiempo para aclarar: "Primero no soy falsa, segundo si hubiera tenido una relación antes que yo es una cosa vieja, pero no lo es encima. Es tipo una mentira atrás de la otra. Siempre nos cruzamos en eventos, esta invitada al casamiento, tenemos realmente buena onda".

Por último, Nicole Neumann volvió a apuntar contra los medios cuando le preguntaron por Eva Bargiela: "Es muy gracioso porque todos inventan, inventan e inventan", y agregó indignada: "Nunca me la cruce, ni la vi, nunca tuve relación. Yo no tengo nada en contra de ella, tampoco la conozco igual, pero bueno"

Qué más dijo Nicole Neumann sobre los medios

Al ver que le seguían preguntando por supuestos conflictos que mantenía con distintas mujeres, la modelo volvió a expresar: "Los medios mezclan tiempos que no existen y bueno, nadie se ocupa de aclarar las cosas como realmente son y en que tiempo fueron, que nada que ver".

Para cerrar el tema, y evitar que le sigan consultando, Nicole Neumann aseguró: "Yo miró para delante, me estoy por casar, la estoy pasando bien, ni idea, ni me engancho, ni me afecta".

J.C.C