Cada vez está más cerca el cumpleaños de Indiana Cubero, que decidió distanciarse de Nicole Neumann y mudarse junto a Poroto Cubero y Mica Viciconte. En tan solo unos días, la joven festejará sus 15 años sin la presencia de su madre en la fiesta.

Según trascendió a los medios, la adolescente no quiso saber nada con las diferentes propuestas de la modelo y eligió celebrarlo en la casa de su padre, donde le están organizando una gran fiesta junto a sus amigos.

La historia de Nicole Neumann.

Al ver que finalmente Indiana celebrará su cumpleaños sin ella, Nicole decidió volcarse a sus redes sociales con dos fuertes mensajes. "Podés renunciar o seguir intentándolo, ambas dolerán", fue el primero que apareció en las historias de Instagram de la modelo.

Por último, Nicole Neumann expresó sobre el cumpleaños de Indiana Cubero: “Muchas veces nos hacen tanto daño, queremos hablar y decir lo que se merecen, pero no vale la pena. Creéme que todos tienen una versión de los hechos”, y cerró: “Dejá que el tiempo ponga a todos en su lugar, callar es de sabios”.

Nicole Neumann habló sobre su conflicto familiar en un móvil

El cronista de Intrusos se acercó a la modelo y le consultó sobre el cumpleaños de su hija, sin embargo, Nicole contestó: "De eso no hablo, perdón. Me pueden venir a preguntar por el tema todos los días y voy a seguir con la misma respuesta. No hablo de cualquier cosa personal que no corresponde”, y sumó: “Lo primero que hago es protegerlas a ellas”.

Por último, la jurado de "Los 8 Escalones" señaló: “Se agarran de la única campana que se ocupa de tirar cosas para ensuciar. Yo no soy así. Yo no tengo nada que aclarar públicamente, mi principal función es proteger a mis hijas, yo me banco cualquier bala, pero ellas no”.

J.C.C