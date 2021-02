Nicole Neumann conducirá "Sábado Santo" con el Pelado López

Luego de haber contraído Coronavirus y de ausentarse durante dos semanas a "Sábado Santo" programa que conducía con el "Pelado" López, Soledad Fandiño renunció a la conducción del programa y la bella actriz sólo regresó a la pantalla para despedirse ya que conducirá otro ciclo en el mismo canal. Pero ya tiene reemplazante y es nada más ni nada menos que Nicole Nuemann según reveló Exitoina.com.

“Bienvenida Nicole Neumann a Jotax, a partir del sábado 27, en Santo Sábado. Junto al Pelado López, conducirán el programa”, escribió en Twitter José Luis Núñez, productor del ciclo de América, junto a un video en el que se puede ver un adelanto y presenta a la modelo como conductora.

Bienvenida Nicole Neumann a Jotax , a partir del sábado 27 , en Santo Sábado. Junto al Pelado López , conducirán el programa . @JotaxTV @peladolopezok @nikitaneumann @AmericaTV @noel_vila pic.twitter.com/qcLVc7c31D — Jose Luis Nuñez (@josenunez545) February 22, 2021

Este viernes 26 de febrero podría ser el último programa de Neumann como panelista en "Nosotros a la mañana" así que habrá que estar atentos a ver si la modelo y futura conductora de América se despide de quienes serán sus excompañeros de trabajo.

La dura respuesta de Nicole Neumann cuando le preguntaron si sería amiga de Viciconte

Si bien Nicole Neumann nunca pudo tener una buena relación con su exmarido, Fabián Cubero en los cuatro años que llevan separados, tampoco jamás logró tener un acercamiento a la mujer que hoy el exfutbolista eligió para que sea su compañera, Mica Viciconte incluso se han cruzado en más de una oportunidad en los medios y no tienen relación alguna.

Invitada a Los Mammones, Nicole jugó un juego de preguntas y respuestas en el que únicamente podía responder "si o no" usando dos paletas. Y por supuesto Nicole Neumann no esquivó ninguna pregunta. Yendo directamente al punto de conflicto Jey Mammon le preguntó sin introducción alguna: "¿Serías amiga de Mica Viciconte?". Con convicción, Nuemann levantó la paleta con la respuesta contundente "No".

En cambio en otras preguntas, Nicole analizó sus respuestas e incluso se la vio dudar al referirse a si estaba en pareja, si se volvería a casar o si tendría sexo con una mujer. Ahora cuando la consultaron por la novia de su ex sólo fue un no rotundo, si nada más que decir.