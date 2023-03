Nicole Neumann confesó por qué sus hijas no estuvieron en su compromiso: "Lloraban de emoción"

Nicole Neuman vive una etapa soñada y la propuesta de casamiento con Manuel Urcera la vuelve más mágica todavía. Sin embargo, uno de los grandes interrogantes de este gran evento fue por qué sus hijas, Sienna, Allegra e Indiana, no estuvieron presentes en el planteado pedido de mano del piloto argentino.

Consultada por CARAS, en una entrevista donde dio todos los detalles del compromiso y el gran día, Nicole, que lamentó que no estuvieran, explicó la situación. “Pobre Manu, él me contó que su hermana con el marido y el sobrino se iban dos días antes que vinieran mis hijas entonces estuvo mucho tiempo pensando en la fecha. Pero con el tema del aniversario de mis suegros, que era una fecha en particular, tenía la coartada perfecta”, cuenta Nicole que fue engañada por su pareja, creyendo que la celebración era para los papás de Urcera.

Nicole Neumann en una producción exclusiva para CARAS.

Sin embargo y pese a la distancia física, las herederas de la top model fueron las primeras en enterarse la noticia vía facetime. “Al toque hicimos video llamada con ellas para que sean las primeras en saberlo. Lloraban de la emoción. Primero estaban media sorprendidas. La más chiquita ya me decía que quería llevar los anillos”, repasó Nicole, que actualmente se encuentra en plena mudanza y, según le contó a CARAS, con intenciones de agrandar la familia.

Nicole Neumann junto a sus hijas y Manu Urcera.

“Obviamente la idea es ser más asique buscando donde estar más cómodos todos”, aclaró la modelo de la Agencia Chekka Buenos Aires.

Nicole Neumann anticipa su boda: qué simboliza el anillo de compromiso

Nicole Neumann aseguró que Manu Urcera eligió el anillo perfecto y por un motivo en particular. Es que además de haber pensado en ella a la hora de comprarla, y guardarla hasta el momento en que se hizo concreta la propuesta oficial, esta joya tiene grabada la palabra “amor”.

Nicole Neumann, el día de su compromiso con Manu Ucera.

“Para mí es el anillo es perfecto. Primero porque lo eligió él para mí con mucha dedicación. Aparte es un corazón lo que para mí simboliza todo. El amor, la unión, el cuidado. Y tiene grabada la palabra enorme que es el amor”, detalló la modelo.