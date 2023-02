Nicole Neumann volvió recientemente de Europa, un viaje que disfrutó con su futuro esposo, Manu Urcera, y sus dos hijas, Sienna y Allegra. La ausencia de la mayor, Indiana, sorprendió a todos sus seguidores, dado que se trataba de unas vacaciones familiares, por lo que los rumores de distanciamiento entre la modelo y su hija no tardaron en llegar.

Mientras Nicole subía fotos en las distintas ciudades europeas, y elegía el vestido para su futuro casamiento, Indiana posaba junto a su papá en Mar Del Plata, disfrutando del verano argentino y de su hermanito, Luca. Y si bien se había especulado que la mayor se había ausentado del viaje con su mamá porque se había llevado una materia del colegio (la cual efectivamente tuvo que rendir, acompañada de su padre), no es la primera vez que Indiana decide tomar distancia de su mamá para pasar más tiempo con su papá.

Todas estas teorías e indicios fueron finalmente desmentidos por la misma Nicole que, en diálogo con Intrusos, habló sobre el tema y explicó cómo está la relación entre ambas.

Nicole Neumann en España.

“No tengo nada que decir, se han dicho un montón de cosas. Ninguna cierta, así que ni eco me hago como verán”, lanzó Neumann, muy directa con Gonzalo Vázquez.

El periodista luego la increpó sobre algunas supuestas actitudes suyas que podrían haber llevado al conflicto. “También se habló de que sos muy estricta a nivel alimentario y que ella quería comer otro tipo de cosas y que el papá es más flexible en ese sentido”, acotó. Rápidamente, la modelo respondió: “Si, por eso, muchas mentiras. Se dicen muchos delirios que nada, yo ya me divierto la verdad. Saben que desde hace mucho vengo resguardando la intimidad de mis hijas y de todos”.

Nicole Neumann junto a Indiana, Sienna y Allegra Cubero.

Para cerrar, Nicole hizo énfasis en que la buena relación con sus hijas es primordial, y que no querría hacer nada para deteriorarla. “No estoy para la guerra ni para nada. Todo lo hago para sumar, desde la buena onda. Jamás le complicaría la vida o ninguna situación a mis hijas. Para nada, por eso te digo, se dicen muchas mentiras y muchas cosas. Por ahí hay manos negras atrás, la verdad que no lo sé”, concluyó.

H.O