Nicole Neumann desmintió su embarazo

Nicole Neumann continúa siendo foco de rumores. Esta vez, quien mencionó su nombre fue Carmen Barbieri en el programa "Mañanísima" de Ciudad Magazine. Allí la conductora aseguró: "Alguien me dijo antes de entrar al canal que Nicole Neumann ya está embarazada. ¿Es verdad esto? Que estaría embarazada...".

Mientras tanto, la modelo está disfrutando de unas vacaciones en Neuquén con su novio Manuel Urcera. Todos los días sube fotos y videos con él y con sus perritos, tomando sol o haciendo alguna actividad acuática. Su pareja, se suma a la tendencia de la top model y hasta sube partes de sus rutinas de ejercicios.

Nicole Neumann y Manu Urcera.

La respuesta de Nicole Neumann

Ante la ola de rumores que se generó, fuimos directamente a la fuente: le preguntamos a Nicole Neumann si es verdad o no que está esperando su primer hijo con el corredor de TC. "No que yo sepa", bromeó la blonda, seguido de "Felices Fiestas". Una vez más, un rumor que quedó en sólo eso.

Nicole Neumann y el mensaje a sus hijas.

¿Casualidad?

Será que la noticia del embarazo de Mica Viciconte y la confesión de Nicole Neumann de que sus hijas estaban felices con la idea de tener un hermanito, sumó a que se generaran estos comentarios. Aunque no se puede negar que muchas veces, sin proponérselo, las modelos coinciden. Por ejemplo, horas atrás, Mica Viciconte publicó una foto en sus historias donde se las ve a sus dos hijas perrunas, Aloha y Frida y escribió: "Falta poco para verlas". Parece que la exCombate no ve la hora de reencontrarse con ellas. Casi al mismo tiempo, Nicole Neumann subió también a sus historias una imagen junto a sus hijas que dice: "Siempre así... ¡Ya falta menos!". Quieran o no, coinciden más de lo que parece.