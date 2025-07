Nicole Neumann está disfrutando de sus vacaciones lujosas por Europa, junto a Allegra, Sienna, Cruz y Manu Urcera. Allí, se reencontró con su papá y su hermana, y disfrutó de paradisíacos paisajes de Dinamarca y Suiza. Sin embargo, durante todas las actividades que planearon, se dedicó a buscar look total white que le permitieron marcar la próxima tendencia del verano argentino que se acerca. Si bien el uso del blanco es un clásico en las altas temperaturas, la modelo lo demostró siguiendo su amor por el estilo bohemio pero sensual.

Los looks total white de Nicole Neumann

1. Vestidos y transparencias

Nicole Neumann decidió marcar la tendencia del sheer dress, un vestido transparente o translúcido, que se combina con lencería para crear un look audaz y elegante. Para eso, mezcló dos tipos de texturas y las utilizó en diferentes países que visitó. Por un lado, optó por un look de encaje manga larga, donde resaltaba el escote pronunciado y sus clásicas botas claras. Por el otro lado, se la jugó por una transparencia más notoria, destacando el corte más lencero de un vestido ceñido al cuerpo, y con flores en 3D que llamaban la atención en la parte superior del mismo.

El sheer dress de Nicole Neumann

2. Conjuntos holgados y frescos

Sin embargo, el verano no solo se trata de vestidos y transparencias. En ocasiones, los looks más largos y "abrigados" pueden servir para esas tardes donde la brisa sopla, sobre todo cuando se vacaciona cerca del mar. Es así como Nicole destacó el blanco, no en todo su conjunto, sino que en prendas combinadas con otros colores claros. Para un estilo más delicado, optó por un top strapless y una pollera larga, combinada con unas sandalias abiertas. Pero, si se busca algo más comfy, una camisa holgada siempre es buena opción, y Neumann lo sabe. De esta manera, se la jugó por un pantalón de jean ajustado, que tenía un diseño de dibujos blancos y negros, ideal para el verano.

El estilo boho de Nicole Neumann

3. Minidress y elegancia

Por último, Nicole Neumann mostró que la originalidad acompaña a lo sofisticado, si se elige un vestido corto ideal para eventos exclusivos durante el día. Para marcar su amor por la elegancia, y otras opciones para que los usuarios puedan lucirse en momentos de gala, optó por un look total white con el detalle de que el escote era en X. El mismo permitía un poco de vista en su pecho, y resaltaba los hombros y brazos para más frescura. Además, como detalles, el dorado de su cintura combinó con su cabello y con la joyería que eligió para la ocasión.

La elegancia del corto según Nicole Neumann

Nicole Neumann demostró, una vez más, que es una influencia importante en la moda, y remarcó el total white para el próximo verano argentino. En medio de sus vacaciones familiares, y con su estilo bohemio que la acompaña en todos lados, la modelo dejó a todos sus seguidores y expertos fashionistas de qué hablar, al priorizar este color y demostrar de qué manera se puede seguir luciendo durante las altas temperaturas.

A.E