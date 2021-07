Nicole Neumann, enamorada: la primera foto de su novio con sus hijas

La relación entre Nicole Neumann y Manu Urcera sigue avanzando a pasos agigantados y esta semana la modelo viajó a la Patagonia con sus tres hijas Sienna, Allegra e Indiana.

La modelo compartió algunas fotos de su estadía en Neuquén donde también disfruta de la temporada de esquí. Aunque no difundió imágenes de sus niñas, la página Chusmeteando compartió una foto del piloto con las tres hijas de Fabián Cubero.

Nicole Neumann viajó al Sur con sus niñas.

Días atrás, Nicole Neumann contó cómo fue la presentación oficial de sus hijas con Manu Urcera y contó que las chicas tienen "la mejor" con su novio porque ellas son tan "cariñosas" como "sociables".

La primera foto del novio de Nicole Neumann con sus hijas.

Nicole Neumann, cerca de "conciliar" con Cubero

En medio de este excelente momento, Nicole Neumann también confirmó que su vínculo con Fabián Cubero mejoró. "Estamos un poco más cerca de conciliar... Tenemos hijas y es algo que tiene que pasar inevitablemente", dijo en el programa Agarrate Catalina.

Luego, se refirió a cómo se siente junto a su pareja. "La vida es más linda acompañada, ni hablar, pero a veces no se puede. No me da lo mismo, me encanta la vida acompañada. Uno se pone más reflexivo después de los golpes de la vida, pienso todo un poco más", añadió.

