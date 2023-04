Nicole Neumann fue contundente luego de los dichos de Fabián Cubero: ''Mi trabajo como mamá es proteger a mis hijas''

Fabián Cubero brindó una entrevista a la revista Pronto y confirmó que su hija Indiana se encuentra viviendo con él, con su hermanito hijo Luca y con Mica Viciconte. Además, dio detalles sobre su entorno familiar y su hija mayor, pero esto no fue bien aceptado por Nicole Neumann que salió a una vez más a desmentir los rumores de distanciamiento con la joven.

En un diálogo con Ciudad, tras ser consultada por los dichos de Fabián Cubero, la modelo expresó: ''Mi trabajo como mamá es proteger a mis hijas. No exponerlas, porque son menores", enfatizó, haciendo referencia a que no está de acuerdo con el exfutbolista.

Nicole Neumann y Indiana Cubero

Por otro lado, respecto a la relación con su hija mayor, Nicole contestó: ‘’Yo no tengo necesidad de aclarar nada. El círculo íntimo y quienes corresponde que se ocupen, están con el tema’’, finalizó la modelo .

Nicole Neumann dio nuevos detalles de su casamiento

A fin de año Nicole Neumann se va a casar con Manu Urcera, recientemente en una nota con Implacables contó algunos detalles del gran día.

Nicole Neumann y Manu Urcera

El notero Diego Bouvet le preguntó: "¿Cómo va el casamiento? ¿Es verdad que son más de 500 invitados?". A lo que Nicole, muy sorprendida negó por completo. "¡No! ¿Cuántos? No, no. Es cualquiera". Luego, Nicole nombró a su suegra, que la está ayudando con la boda, sin embargo también se dijo que en varias ocasiones que no se estaban poniendo de acuerdo: "¡Súper! Súper bien", aseguró Nicole sobre el vínculo con su suegra.

D.M