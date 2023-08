Nicole Neumann está atravesando un momento agridulce en su vida. Por un lado, están los planes de su boda con Manu Urcera, que la tienen muy ilusionada, y por otro, el alejamiento de su hija, Indiana Cubero.

La modelo está tratando de llevar calma a toda la situación y recientemente, en una entrevista con "Intratables", habló de su entorno familiar.

Centrada en su boda, Nicole aseguró que no tuvieron rispideces con Manu, ya que a él no le preocupan esos asuntos de los que se está encargando ella. “A Manu hay cosas que le da igual del casamiento, entonces no tenemos peleas por eso”.

La relación de Manu Urcera con las hijas de Nicole Neumann

Por otro lado, el notero le consultó por su futuro juntos y si tenían ganas de agrandar la familia: “Sí, él no tiene hijos así que sí”, aseguró la top model.

"Se lleva súper con mis hijas, sino no estaría el plan, mis hijas estaban antes que él y son prioridad", agregó luego sobre el vínculo entre el corredor y sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna.

"Yo antes que nada preservo la intimidad de mis hijas así que no tengo nada que decir...me molesta que se instalen mentiras...llega un momento en que no entendés tanta maldad, tanta saña", acotó sobre el conflicto que está manteniendo con su ex, Fabián Cubero y la exposición de sus hijas.

VO