Nazarena Vélez sorprendió a todos en LAM al revelar que no finalizó sus estudios secundarios a causa de que comenzó a trabajar desde que era adolescente. La conversación se dio por una gran insistencia contra otra celebridad que al parecer tampoco terminó el secundario, pero estos casos no son extraños entre las celebridades que fueron detrás de su sueño.

Florencia Peña no finalizó sus estudios secundarios

La discusión en el programa de Ángel de Brito se dio luego de que compartieran un video sobre el enojo de Marina Calabró contra Flor Peña, ya que la humorista es jurado del nuevo reality Got Talent sin haber terminado sus estudios secundarios. Marina enfatizó su indignación por su participación tan importante sin haber completado sus estudios.

En Argentina es obligatorio completar la escuela secundaria más allá de que en el futuro no se estudie una carrera, ya que forma parte de la educación básica para el ser humano. Sin embargo, la actriz de Casados con Hijos reveló en más de una ocasión que le quedaron un par de materias para terminar.

Florencia Peña

“No terminé el secundario porque me quedaron dos materias: matemática y química. Tampoco fui al conservatorio, todo lo estudié privado. Estudio de chica teatro”, le contó Florencia al conductor de LAM explicando la situación. “Me quedaron dos materias de quinto año, que lo hice libre, porque ya estaba trabajando mucho. Así que no, debo dos materias”, cerró Peña.

La impactante confesión de Nazarena Vélez

A raíz de todo el descargo que Calabró hizo indignada con Florencia, la panelista de LAM reveló que ella tampoco finalizó el secundario. Similar a la actriz, Nazarena comenzó a trabajar de muy pequeña y terminó dejando de lado las asignaturas del colegio, ya que veía un gran futuro en los medios de comunicación.

Nazarena Vélez

"Yo tampoco terminé el secundario... Como cuatro o cinco", explicó la morocha cuando Ángel le consultó por la cantidad de materias que le quedaron pendiente. "Pero yo laburaba de chiquitita, eso es lo que pasa... te enganchas con el laburo y no está bien igual", explicó la madre de Barbie Vélez.

Sin embargo, contó que le está sucediendo lo mismo con Titi, su hijo más chico a quien le tiene que insistir para que cumpla con sus deberes y tenga un buen rendimiento.

Nicole Kidman, la celebridad de Hollywood que no finalizó el secundario

Nicole es una de las actrices más emblemáticas a nivel mundial. Comenzó en el mundo actoral desde que era muy chica, su fama pegó un salto luego de protagonizar Terror a Bordo en el año 1989 y desde entonces fue la estrella de grandes producciones de Hollywood.



Nicole Kidman

Para la década de los 90, continuó trabajando en los mejores proyectos actorales y en uno de ellos conoció a Tom Cruise, su primer marido quien también tenía mucha fama en el ámbito de Hollywood. A raíz de todo el esfuerzo que puso para triunfar en el mundo de la actuación, la actriz no finalizó sus estudios secundarios.

Jennifer Lawrence, la estrella de los jóvenes

Jennifer fue la protagonista de grandes películas del género juvenil, convirtiéndose de esta manera en una de las principales referentes para sus fanáticos. Hasta el día de hoy, uno de sus trabajos más destacados fue en Los Juegos del Hambre, una novela de género distópico en donde interpretó a una joven empoderada dispuesta a salvar a su distrito.

Lawrence se convirtió en la segunda actriz más joven en ganar un premio Oscar con El lado luminoso de la vida. En una entrevista que realizó hace varios años expresó que nunca se sintió inteligente, y esto es lo que le suele pasar a los pequeños que quieren seguir una carrera en la industria artística.

Jennifer Lawrence

Los planes de estudio no suelen estar adaptados a sus intereses, por lo que no logran destacarse en materias teóricas o de pensamiento científico. Por este motivo, la actriz decidió dejar sus estudios secundarios a sus 14 años para dedicarse de lleno a la actuación.

"Cuando leo un guion, sé exactamente lo que quiero hacer, es una parte de mi cerebro que no sabía que existía. Cuando la descubrí no la quise soltar”, expresó sobre su capacidad para la actuación.

Leonardo Di Caprio, otro de los artistas que abandonó el colegio

Leonardo decidió dejar sus estudios secundarios a sus 16 años. Para esa época ya había comenzado a dar sus primeros pasos en el mundo de la actuación, sobre todo en películas. De esta manera, arriesgó su educación para asegurarse un buen lugar como actor en Hollywood.

Hace varios años que Di Caprio integra la lista de los actores mejores pago por sus actuaciones. A su vez, alguno de sus trabajos se convirtieron en memes que hasta el día de hoy se continúan usando. Leonardo es uno de los ganadores del Oscar y la mayoría de sus trabajos suelen estar nominados en importantes categorías.

Leo Di Caprio

Sin embargo, no se desligó completamente de sus estudios, ya que decidió finalizar el secundario a través de un programa a distancia para conseguir su título de bachillerato. Es muy común en Estados Unidos lo que se conoce como home schooling, en donde los pequeños estudian desde sus casas.

La dura decisión Robert Downey Jr.

Robert es uno de los actores que tienen una dura historia de vida antes de llegar al mundo de la actuación. Durante su juventud estuvo involucrado en las drogas y hasta estuvo preso por haber sido encontrado con las mismas. De pequeño no disfrutaba de estar en el colegio y por eso faltaba con frecuencia.

Durante una entrevista reveló que su padre le dio un ultimátum entre ir al colegio o comenzar a trabajar. Su decisión fue buscar un trabajo, algo que sorprendió a su padre ya que sería lógico que hubiese elegido continuar sus estudios. Poco a poco logró salir adelante en el mundo de la actuación.

En el año 1992 consiguió su primera nominación y se consagró como el actor de Hollywood que interpreta la mayoría de los papeles de chiscos malos en las películas.

La decisión de Cameron Díaz

Cameron es otra de las grandes artistas que tomó la decisión que hicieron algunos de sus colegas. A sus 15 años firmó un contrato con una reconocida agenda de modelaje y desde entonces dejó sus estudios secundarios para dedicarse full time arriba de las pasarelas.

Cameron Diaz

Poco a poco fue desarrollando su pasión por el mundo del espectáculo y pasó de modelar a actuar en grandes proyectos estadounidenses. Sin embargo, el mundo de Hollywood y sus exigencias la abrumaron al punto de que decidió alejarse de la actuación para disfrutar de su hija.