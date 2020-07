Nicole Neumann habló de los rumores de romance con Rafael Cúneo Libarona

Ayer por la tarde en CNN Radio, Pilar Smith aseguró que Nicole Neumann estaría comenzando una relación o que por lo menos estaría "en una época de coqueteo" con el abogado Rafael Cúneo Libarona, con quien realizó un vivo por Instagram. La periodista señaló que seguramente lo vayan a desmentir pero que tiene el datos y pruebas de muy buena fuente.

"Mucha gente me confirmó que están muy cerca, que se están conociendo que hay un flirtreo, a mi me gusta decir las cosas como son", siguió adelante. Al conocer esta noticia, CARAS Digital se comunicó con Nicole, quien siempre de manera muy amable atiende a este portal y con mucha tranquilidad aclaró los tantos.

"Hola, cómo están, con Rafael tenemos buena onda pero nada de lo que se dice es cierto. No hay un coqueteo, somos amigos, por eso tenemos buena onda. No hay nada entre nosotros, no sé de dónde sacan esas cosas. Hace rato, hace tiempo atrás me ayudó con unos temas legales y desde es momento tenemos, como te dije buena onda. Sólo eso. Está bueno aclarar las cosas, les agradezco el llamado".