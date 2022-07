Nicole Neumann es una de las modelos con mayor trayectoria y con más experiencia en el mundo de los medios en el país. Hoy, la famosa estuvo en una charla muy amena con la periodista Catalina Dugli, y allí confesó que no descarta la posibilidad de tener un nuevo hijo con su actual novio, el piloto automovilístico, José Manuel Urcera.

Nicole Neumann habló sobre tener un hijo con Manu Urcera: “Sí, me encanta”

En la entrevista que Nicole Neumann tuvo en Agarrate Catalina, por La Once Diez, la presentadora describió a Manu Urcera como “un bombón, es muy simple y muy tierno”, esto, en referencia a la forma cómo el deportista aprende a manejar mucho más con la prensa, pues en el año que llevan juntos, su exposición en los medios se exacerbó de manera exponencial. “No es fácil este ambiente, mucho más cuando quieren meterse en conflicto tras conflicto”.

Nicole Neumann habló sobre tener un hijo con Manu Urcera: “Sí, me encanta”.

Sobre la posibilidad de ser madre de nuevo, Nicole comentó que es algo que no descarta. “Sí. Me encanta y más cuando encontrás una persona a la que le querés dar todo lo que te pide por una cuestión de amor”.

“Yo sigo creyendo en el amor para toda la vida. Quiero encontrar a mi compañero para toda la vida. ¡La vida siempre es más linda, acompañada!… Ni hablar. Me encanta la vida acompañada. Si la vida se me presenta acompañada y si puede ser con el mismo hombre, mejor, porque me gusta crecer con esa persona, conocernos en el tiempo, de mirarte y entenderte”, comentó Neumann en la entrevista.

Nicole Neumann habló sobre tener un hijo con Manu Urcera: “Sí, me encanta”

Nicole Neumann se refirió a lo que se habla de ella en los medios

“Fantasías inventadas… Lamentablemente, hay gente que le cuesta verlo a uno bien” ¿Por qué a la gente le cuesta tanto? En vez de que cada uno se ocupe de su vida y de última ponerse feliz cuando al otro le va bien”, expresó la modelo al referirse a lo que se dice sobre sus conflictos con compañeras de trabajo, como fue el caso más reciente, con Luli Fernández, quien la acusó al aire, de ser ella quien pidió que la bajaran del reemplazo en Los 8 escalones del Millón.

Nicole Neumann habló sobre tener un hijo con Manu Urcera: “Sí, me encanta”.

“Hoy por hoy quiero disfrutar el presente, estar tranquila y listo, no quiero más. La verdad que se habló tanto, se dijo tanto, que prefiero reservar la vida privada”, aseveró Nicole Neumann en su conversación con Catalina Dugli.

Sobre las diferencias con su exmarido, Fabián Cubero, y la posibilidad de llevar una relación mucho más tranquila, como padres de las tres hijas que tienen en común, Nicole Neumann comentó que es algo que podría ser y que lo están ahora mucho más que antes. "Yo le pongo mucha voluntad, sobre todo por mis hijas. Si no hubiera hijas de por medio, ¡Si te vi no me acuerdo! Pero, tenemos hijas y es algo que tiene que pasar, es lo mejor para todos”.