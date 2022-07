Nicole Neumann rompió el silencio sobre conocer a Luca Cubero.

Nicole Neumann rompió el silencio y habló de la posibilidad de conocer a Luca Cubero, el hijo de Mica Viciconte con Fabián Cubero. En una entrevista reciente, la modelo accedió a hablar, poco, pero lo hizo, sobre el bebé de su expareja, que ya cumplió sus dos primeros meses de vida y aún no conoce personalmente.

En la entrevista con la cronista de Socios del Espectáculo de El Trece, Nicole Neumuann fue consultada acerca de un posible acercamiento previo con Luca Cubero y del cual la prensa no se haya dado cuenta, pero la modelo aseguró que aún no conoce al hijo de su experaja. Respecto a si tiene o no ganas de conocerlo, su respuesta fue “¡Qué sé yo!”.

En una insistencia por parte de periodista de El Trece, sobre la posibilidad de que haya un encuentro con el bebé y que así pueda conocer al hermanito menor de sus tres hijas, Nicole respondió de manera muy ambigua: “¡Quién sabe!”. Sin dar un sí o un no, la panelista de Los 8 escalones del millón, dejó la posibilidad abierta de tener un potencial encuentro con el bebé de Mica Viciconte.

Nicole Neumann también habló sobre cómo es el vínculo de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, con su hermanito: "Bien. ¡Súper bien! Ellas son rematernales. Les encantan los chicos, los bebitos", comentó la modelo.

Nicole Neumann fue consultada sobre los rumores de matrimonio con su novio, Manu Urcera, con quien ya lleva más de un año, comentó que ella no ha dicho nada sobre el tema. “Fue algo que instalaron acá, yo no salí a decir nada”, comentó Niki; sin embargo, la top model, en sus intervenciones en Los 8 Escalones del Millón; se ha referido al tema y no descarta la posibilidad de volverse a casar.

Polémica entre Luli Fernández y Nicole Neumann por Los 8 Escalones del Millón

La modelo y presentadora Luli Fernández, aseguró en el programa Socios del Espectáculo, del cual es panelistas, que su presencia para reemplazar a Nicole Neumann en las fechas del 17, 20 y 24 de junio, fue cancelada por un pedido expreso de Nicole Nuemann. “El 14 de junio me comunican que finalmente esas fechas iba a estar Nicole presente, por lo cual iba a prescindir de mi labor… ¡Qué raro que se enteraron tres días antes, porque yo al bloquear las fechas de agenda, ya no puedo tomar otros laburos!”, comentó Luli.

Hasta ahí todo en orden, un recálculo de fechas, pero el día 17 de junio no estuvo Nicole Neumann, y sí estuvo Sole Solaro, lo cual a la modelo no le gustó mucho y lo tomó con pinzas, pues a ella le cancelaron era porque Nicole iba a estar en el programa. Según Luli, Nicole Neumann se habría enojado por lo que se dice de ella en Socios del Espectáculo. “Meterse con el trabajo de un colega es un montón cuando se cuentan cosas que concretamente se cuentan abiertamente”, expresó la presentadora.

“Esas tres fechas que yo me quedé sin trabajar, Nicole Nuemann, fueron porque vos pediste que yo no estuviera”, le dijo de manera directa Luli a la novia de Manu Urcera, mirando a la cámara.